Мінський обласний суд засудив білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років ув'язнення, а опозиціонера Максима Знака — до 10 років.

Про це повідомляють Euroradio та Радыё Свабода.

Зазначається, що слухання у справі було закритим, проте на оголошення вироку журналістів все ж пустили. До суду також прийшла група підтримки політв’язнів.

До зали судових засідань пропустили батьків Колеснікової та Знака. Вони прибули до будівлі суду завчасно. Натомість іноземних дипломатів на оголошення вироку не пустили.

Ні Колеснікова, ні Знак не визнали свою провину. Однак судді це не врахували.

Їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу РБ: змова з метою захоплення влади; заклики до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництва.

Що відомо про справи проти Колеснікової та Знака?

7 вересня членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову в центрі Мінська викрали невідомі. Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну.

#Букви з’ясували, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.

Потім ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні з Україною. Стало відомо, що Колесникова розірвала свій паспорт і відмовилася залишати країну. Довгий час не було відомо, де саме знаходиться політикиня.

9 вересня стало відомо, що Колесникова в СІЗО, їй пред’явили підозру у справі про захоплення влади.

10 вересня Колеснікова передала до Слідчого комітету Білорусі заяву на ім’я голови Слідкому, в якій виклала хронологію подій 7 і 8 вересня. Вона описала, як її викрали невідомі, як їй погрожували та намагалися силою виставити з країни. У заяві вона назвала імена правоохоронців, які причетні до цього.

Майже одночасно з Колесніковою затримали ще одного члена президії Координаційної ради, юриста Максима Знака. Зв’язок з ним просто зник, а пізніше виявилося, що опозиціонер вже у СІЗО.