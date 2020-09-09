Сьогодні в Білорусі затримали члена президії Координаційної ради, юриста Максима Знака. На даний момент на волі залишається лише один член президії.

Про це повідомляє білоруське видання “Белсат”.

Зв’язок зі Знаком пропав о 8:30.

“О 8:30 у Максима повинно було бути інтерв’ю, він не зайшов у Zoom, я йому зателефонував, він вимовив фразу: “Схоже, хтось до нас прийшов”, відключився і написав слово “Маски”, – розповів представник штабу Віктора Бабарика Гліб Герман.

Пізніше він підтвердив факт затримання Максима Знака.

Зазначається, що наразі на свободу в Білорусі залишається тільки один член президії Координаційної ради – Світлана Алексієвич.

З 7 вересня точно невідомо де знаходиться Марія Колесникова. Антон Родненков – прессекретар Координаційної Ради Білорусі, Іван Кравцов -виконавчий секретар освіти 8 вересня було змушені виїхати до Києва. А Павло Латушко, Ольга Ковалькова і Світлана Тіхановском зараз знаходяться у Варшаві.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.