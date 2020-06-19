Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення Міністерству внутрішніх справ 2,6 мільярда гривень зі спецфонду для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це повідомила нардепка від “Голосу” Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook.

“Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд ментам на доплати за страшну боротьбі з Ковід”, – написала вона.

Нардепка зазначила, що проти такого рішення висловися лише депутат Володимир Цабаль від “Голосу”, двоє нардепів утримались, а 16 — проголосували за.

“Виявляється протоколу засідання немає, відеофіксації -немає! Їх бюджетний комітет ніколи не веде!”, — заявила Устінова.

Раніше нардепка від фракції “Голос” Олександра Устінова заявила, що на бюджетному комітеті йде боротьба за 2,6 млрд.

Нагадаємо, зі спецфонду COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплати правоохоронцям за їхню роботу в умовах епідемії.

10 червня Кабінет Міністрів на засіданні виділив 2,7 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ на доплати для зайнятих у боротьбі з коронавірусом працівникам. Зокрема, Апарату МВС виділили 171 081,6 тис. грн, Нацгвардії ― 125 105,5 тис. грн, Адміністрації Державної прикордонної служби ― 103 774,7 тис. грн, Державній службі з надзвичайних ситуацій ― 51 302,5 тис. грн, Нацполіції ― 2 249 861 тис. грн.