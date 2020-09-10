Сьогодні о 14:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

“Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки оперативності українських розвідників дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тож швидко вдалося убезпечити не лише військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що спільне з бойовиками “ДНР” інспектування ділянки позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми не відбудеться.

9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти.

Раніше в Офісі президента розповіли, яким буде порядок спільного з бойовиками інспектування ділянки позицій Збройних сил України. Там запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.

Депутати “Європейської Солідарності” виступають за проведення позачергової сесії парламенту задля того, щоб заслухати звіти про ситуацію на фронті, та вимагають від керівництва парламенту та монобільшості прокоментувати ці події.