Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.
У повідомленні сказано, що біля Мар’янки були зафіксовані ворожі постріли зі стрілецької зброї, а потім з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.
Також порушення “режиму тиші” фіксували біля Водяного. Там було зафіксовано провокації зі стрілецької зброї.
“Поодинокі неприцільні постріли не загрозжували життю і здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали”, – сказано в повідомленні.
У штабі ООС зазначили, що виявлений факт додаткового інженерного обладнання позицій в сторону наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужовки.
З початку поточної доби, 22 вересня, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.
- 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Спершу окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.
- Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- Ввечері незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
- Офіс президента, голова української делегації у ТГК Леонід Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називали ці інциденти “провокаціями”.