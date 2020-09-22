Проросійські бойовики за минулу добу, 21 вересня, тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

У повідомленні сказано, що біля Мар’янки були зафіксовані ворожі постріли зі стрілецької зброї, а потім з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Також порушення “режиму тиші” фіксували біля Водяного. Там було зафіксовано провокації зі стрілецької зброї.

“Поодинокі неприцільні постріли не загрозжували життю і здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали”, – сказано в повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що виявлений факт додаткового інженерного обладнання позицій в сторону наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужовки.

З початку поточної доби, 22 вересня, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.