Про це інформує Ports Europe.
Як повідомляється, заборона буде поширюватися на всі судна, що перебувають в морському реєстрі судноплавства Росії. Крім того, вхід до болгарських портів буде заборонено і для російських суден, які ходять під прапорами інших країн.
Додамо, що в Європейському Союзі планують розпочати обговорення нового пакету санкцій, який буде запроваджено проти Росії – на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну – після Великодня за григоріанським календарем, який припадає на 9 квітня.
Крім того, за 2022 рік США та їхні союзники заблокували або конфіскували активи на суму понад 58 мільярдів доларів, що належать або контролюються росіянами, які перебувають під санкціями, оскільки західні уряди продовжують посилювати тиск через вторгнення Кремля в Україну.
Нагадаємо, що Литва пропонує Європейському Союзу запровадити санкції проти російської ядерної енергетики. ЄС запровадив 10 пакетів санкцій проти РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Проте санкції досі не запровадили проти російської атомної енергетики.
- Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та режиму Путіна, відтак до санкційного списку потрапили ще 87 осіб.
- 29 березня 2023 року Федеральна рада ухвалила нові санкції проти Росії. Швейцарія приєдналася до Європейського Союзу, який прийняв нові заходи в межах десятого пакета санкцій. Зміни набирають чинності 29 березня.
- 13 березня Рада Європейського Союзу оголосила про продовження ще на шість місяців санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.