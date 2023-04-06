Болгарія заявила, що з 8 квітня закриває всі свої порти для російських суден у зв'язку з санкціями Євросоюзу проти РФ на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це інформує Ports Europe.

Як повідомляється, заборона буде поширюватися на всі судна, що перебувають в морському реєстрі судноплавства Росії. Крім того, вхід до болгарських портів буде заборонено і для російських суден, які ходять під прапорами інших країн.

Додамо, що в Європейському Союзі планують розпочати обговорення нового пакету санкцій, який буде запроваджено проти Росії – на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну – після Великодня за григоріанським календарем, який припадає на 9 квітня.

Крім того, за 2022 рік США та їхні союзники заблокували або конфіскували активи на суму понад 58 мільярдів доларів, що належать або контролюються росіянами, які перебувають під санкціями, оскільки західні уряди продовжують посилювати тиск через вторгнення Кремля в Україну.

Нагадаємо, що Литва пропонує Європейському Союзу запровадити санкції проти російської ядерної енергетики. ЄС запровадив 10 пакетів санкцій проти РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Проте санкції досі не запровадили проти російської атомної енергетики.