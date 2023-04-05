В Європейському Союзі планують розпочати обговорення нового пакету санкцій, який буде запроваджений проти Росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну, після Великодня за григоріанським календарем, який припадає на 9 квітня.

Про це сповіщає Politico.

“Брюссель планує новий раунд переговорів між Європейською комісією та послами країн ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну”, – мовиться в повідомленні.

За словами трьох дипломатів ЄС, переговори очікуються одразу після великодніх свят.

Додамо, що Литва пропонує Європейському Союзу запровадити санкції проти російської ядерної енергетики. ЄС запровадив 10 пакетів санкцій проти РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Проте санкції досі не запровадили проти російської атомної енергетики.

Варто зазначити, що Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та режиму Путіна, відтак до санкційного списку потрапили ще 87 осіб.

Крім того, 29 березня 2023 року Федеральна рада ухвалила нові санкції проти Росії. Швейцарія приєдналася до Європейського Союзу, який прийняв нові заходи в межах десятого пакета санкцій. Зміни набирають чинності 29 березня.

Також 13 березня Рада Європейського Союзу оголосила про продовження ще на шість місяців санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.