Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що у межах Європейської навчальної місії зі штабом у Польщі (EUMAM) відповідну підготовку вже пройшли 24 тисячі українських військових.

Джерело: виступ Жозепа Борреля

Боррель зауважив, що до кінця планується підготувати 30 тисяч армійців. Окрім цього, глава європейської дипломатії не виключив розширення місії.

“Навіть після закінчення війни ми продовжуватимемо підтримувати Україну та розвивати її промислові та військові можливості. Це довгострокове завдання”, — наголосив Боррель у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ.

Він також запевнив, що ЄС продовжить надавати військову допомогу, зокрема шляхом нарощування нашої оборонної промисловості, через навчальні місії та передачу технологій.

15 листопада Рада Європейського Союзу офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), яка має на меті продовження надання допомоги у протистоянні широкомасштабному російському вторгненню.

EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки військовослужбовців Збройних сил України у різних місцях на території держав-членів ЄС.

30 березня речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що понад 7000 українських військовослужбовців пройшли підготовку силами Сполучених Штатів з початку повномасштабного російського вторгнення минулого року.