США підготували понад сім тисяч українських армійців, з них 65 вже опанували Patriot – Пентагон

30 березня речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що понад 7000 українських військовослужбовців пройшли підготовку силами Сполучених Штатів з початку повномасштабного російського вторгнення минулого року.

Про це повідомляє CNN.

Так, цього тижня 65 українців, які навчалися на системі протиповітряної оборони Patriot у штаті Оклахома, повернулися до Європи після завершення навчання.

Генерал Райдер також зазначив, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальновійськову підготовку понад 4 тисячі українських армійців, зокрема дві бригади — одна оснащена бойовими машинами Bradley, а друга — машинами Stryker.

“Нині триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців Збройних сил України”, – наголосив Райдер.

Зауважимо, українські захисники зуміли вразити американських інструкторів тим, як швидко вони навчились керувати системами ППО Patriot. Вони настільки швидко засвоїли основи системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна навіть їхнім американським колегам.

Українські військові махали та сигналили, коли їхали ґрунтовою дорогою у Форт-Сіллі, штат Оклахома, переводячи свої машини на позиції для захисту від гіпотетичного російського ракетного обстрілу.

Однак це були не звичайні вантажівки. Українці керували американською системою протиповітряної оборони Patriot, на якій 65 українських військових інтенсивно тренувалися протягом 10 тижнів під керівництвом інструкторів армії США на базі.

CNN запросили стати свідками навчання у вівторок, за кілька днів до очікуваного випуску українцями прискореного курсу.

Навчання у Форт-Сіллі є єдиним місцем на території США, де американці навчають українців керувати системами озброєння Сполучених Штатів. Але відео- та фотозйомка навчання була заборонена, щоб захистити особистість українців, які повернуться в Україну захищати її від російських окупантів протягом наступного місяця.

Американські посадовці зауважили, що українці вразили їх: вони настільки швидко засвоїли основи системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім американським колегам, які пройшли той самий курс.

Тепер система має бути розгорнута в Україні найближчими тижнями – набагато раніше, ніж очікувалося – забезпечуючи країні додатковий захист від російських ракет.

21 березня американські офіційні особи також заявили, що танки Abrams будуть розгорнуті швидше, ніж очікувалося, хоча українські офіційні особи кажуть, що потрібна багато досконалішої зброї, щоб відбити наступ Росії.

30 березня також стало відомо, що танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому.