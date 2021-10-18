Рідного брата загиблого мера Кривого рогу знайшли мертвим, – ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання Первый городской.

Першим про смерть чоловіка сповістив Telegram-канал.

Тіло 46-річного Андрія Павлова у квартирі загиблого виявив друг. При цьому чоловіка ще вранці бачили живим. За день до смерті Андрій Павлов скаржився на погане самопочуття і телефонував сьогодні вранці своєму другу з проханням привезти води.

Інформацію підтвердила пресслужба Національної поліції України. Згідно з інформацією поліції, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

Павлов Андрій Юрійович був молодшим братом загиблого 15 серпня, за досі не встановлених слідством обставин, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.