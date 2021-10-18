Рідного брата загиблого мера Кривого рогу знайшли мертвим, – ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання Первый городской.
Першим про смерть чоловіка сповістив Telegram-канал.
Тіло 46-річного Андрія Павлова у квартирі загиблого виявив друг. При цьому чоловіка ще вранці бачили живим. За день до смерті Андрій Павлов скаржився на погане самопочуття і телефонував сьогодні вранці своєму другу з проханням привезти води.
Інформацію підтвердила пресслужба Національної поліції України. Згідно з інформацією поліції, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.
Павлов Андрій Юрійович був молодшим братом загиблого 15 серпня, за досі не встановлених слідством обставин, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Нагадаємо, за результатами перших виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, що відбулися 6 грудня 2020 року, мером став Костянтин Павлов. Проте 15 серпня його знайшли мертвим. Тіло чоловіка знайшли на власному подвір’ї.
Слідчі спростували версії про умисне вбивство та інсценування самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Поліціянти та слідчі проаналізували відео з камер спостереження й дійшли висновку, що в ніч перед трагедією Павлов був удома сам. Підтверджень присутності інших людей немає. Постріл стався о 6:45 ранку.
- 16 серпня за участю глави української держави Володимира Зеленського відбулася нарада, присвячена встановленню причин та обставин смерті криворізького міського голови Костянтина Павлова.
- У поліції розглядають три версії смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, серед них і самогубство.
- Згодом виконувачем обов’язків міського голови Кривого Рогу став Юрій Вілкул.
- Нещодавно очільник МВС Денис Монастирський заявив, що слідство у справі загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова попередньо каже про можливе самогубство. Однак всього розглядають три версії.