Про це повідомило АР.
У Туреччині згідно з документами мають діяти будівельні норми, які відповідають поточним сейсмологічним стандартам. Утім їх дотримуються надто рідко, що пояснює, чому тисячі будівель перекинулися або впали на людей усередині, що призвело до масових смертей.
Міністерство юстиції Туреччини оголосило про планове створення бюро з розслідування злочинів, пов’язаних із землетрусом. Воно має на меті виявити підрядників та інших осіб, відповідальних за будівельні роботи, збирати докази, інструктувати експертів. Зокрема йдеться про архітекторів, геологів та інженерів, а також перевіряти дозволи на будівництво та дозволи на використання.
За словами міністра юстиції Туреччини Бекіра Боздага, прокурори почали збирати зразки будівель для доказів щодо матеріалів, використаних у будівництві. Він пообіцяв, що винні будуть покарані.
Видання зазначило, що попри потужні землетруси, потерпілі та експерти по всій Туреччині звинувачують погане будівництво. За їхніми даними, саме через них масштаби руйнувань було збільшено.
У Стамбулі затримали двох підрядників, відповідальних за руйнування кількох будівель в Адіямані. Ще двох людей заарештували у провінції Газіантеп. Їх підозрюють у тому, що вони зрізали колони, щоб створити додаткове місце в будівлі, яка обвалилася.
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