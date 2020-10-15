Сьогодні у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи за участю делегацій України та Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Про підсумки зустрічі проінформували в Офісі президента.

Режим тиші. Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чеві відзначив досягнення у запровадженні режиму тиші, який дотримується вже майже три місяці, та наголосив на необхідності забезпечення його сталого характеру.

(Зауважимо, режим тиші було проголошено 80 днів тому. При цьому весь цей час фіксуються порушення режиму припинення вогню бойовиками, серед українських військових були поранення і втрати. Так 21 серпня у Новоайдарському районі Луганської області загинув український військовий — старший лейтенант Володимир Рудик. На початку жовтня загинув офіцер центру спеціальних операцій “Альфа” Служби безпеки України Володимир Фомюк. 26 вересня у районі населеного пункту Орєхово троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої і отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості).

Блокування роботи ТКГ Росією. Під час обговорення політичних питань ішлося про недопущення блокування роботи ТКГ. Представник ОБСЄ зауважив, що політичні питання, через які Росія блокує перемовини, не мають заважати роботі безпекової групи.

Обмін полоненими. Координатор ОБСЄ у гуманітарній групі Тоні Фріш під час обговорення питання взаємного звільнення утримуваних осіб повідомив, що українська сторона передала список з чотирма категоріями таких осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Нові КПВВ. Також Фріш констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області в першій декаді листопада, як це передбачено домовленостями лідерів “нормандської четвірки”, яких було досягнуто на саміті в Парижі.

Моніторинг на окупованих територіях. Українська делегація порушила питання щодо формування групи експертів під егідою Міжнародного агентства з атомної енергії для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей України.

За підсумками перемовин українська делегація відзначила, що почалося розблокування консультацій.

“Попри складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України”, — йдеться в повідомленні.