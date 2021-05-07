Федеральне велике журі пред'явило звинувачення чотирьом ексофіцерам поліції Міннеаполіса в справі щодо смерті Джорджа Флойда. В судових документах сказано, що поліціянти порушили конституційні права Флойда, затримуючи його.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В обвинувальному акті, який передали в федеральний суд штату Міннесота, сказано, що ексофіцер Дерек Шовін, якого присяжні визнали винним у вбивстві темношкірого Флойда, позбавив його конституційного права на свободу, намагаючись силою посадити в поліцейський автомобіль.

Окрім Шовіна, в документі звинуватили Тоу Тао та Дж. Александера Куенга за відмову втрутитися та заборонити Шовіну застосовувати силу неправомірно. Їх трьох та четвертого ексофіцера, Томаса Лейна, звинуватили в тому, що вони вчасно не надали Флойду медичну допомогу.

В обвинувальному акті сказано, що ці четверо ексофіцерів бачили Флойда, який лежав на землі та потребував медичної допомоги, однак спеціально не врятували його.

Шовін був у подібній ситуації у 2017 році. Тоді його звинуватили в тому, що він застосував надмірну силу в інциденті з 14-річним правопорушником. Шовін тривав підлітка за горло, кілька разів вдарив ліхтарем по голові. Після цього Шовін поклав його на землю та тримав коліном шию й верхню частину спини хлопця, хоча той був в наручниках та не пручався. Дії Шовіна призвели до важких тілесних ушкоджень підлітка.

Трьох офіцерів судитимуть разом з Шовіном. Їх звинувачують в пособництві вбивству другого ступеня, а також підбурюванні до ненавмисного вбивства другого ступеня. Вони вину не визнали. Суд відбудеться влітку. Наразі всіх трьох офіцерів звільнили під заставу розміром 25 тисяч доларів.

Як відомо, минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Колишній поліцейський визнаний винним за трьома пунктами звинувачення: в убивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві та в убивстві третього ступеня, яким вважається брутальна неповага до людського життя, що з необережності призвела до смерті.

Тепер Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі.

Вирок повинні оголосити вже наступного місяця.