На Європейському континенті Італія лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 23 березня в цій країні зареєстровано 63 927 заражених, з яких померло 6 077 осіб. За даними Університету Джона Хопкінса, в світі зареєстровано понад 395 647 випадків зараження коронавірусів і більше 17 241 смертей.

#Букви розповідають про основні симптоми та поширення.

Новий китайський коронавірус

Коронавіруси – це широке сімейство вірусів, яке заражає людей. На даний момент відомо тільки про шість таких віруси, а з новим – вже сім.

Інформація про коронавіруси nCoV-2019 з’явилася в кінці грудня 2019 року.

Медики заявляють, що нові віруси “стрибають” від одного виду, де вони залишилися непоміченими, на людей.

Наприклад, респіраторний синдром Sars перейшов на людей від цівети – ссавця з сімейства віверрових.

А близькосхідний респіраторний синдром (Mers) перейшов з одногорбого верблюда.

За даними ВООЗ, існує безліч коронавірусів в світі тварин, і які ще не були передані людині. Але більшість з них не становлять велику небезпеку для людей.

Новий вірус, nCoV-2019, або як його пізніше перейменували COVID-19 – виняток, він викликає важку форму пневмонії.

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Симптоми COVID-19

За словами медиків, початкові симптоми нового коронавируса – це, головним чином, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях та задишка.

Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що типово для вірусної пневмонії. Ще у ряду пацієнтів спостерігалися нежить, закладеність носа, а також діарея або фарингіт.

Варто зазначити, що симптоми COVID-19 можуть носити слабовиражений характер і розвиватися поступово. Деякі інфіковані не скаржаться на погане самопочуття або певні симптоми.

За оцінками вчених, Covid-19 – проходить легко для 8 з 10 людей. Близько 6% випадків стають важкими.

Імунна система виходить з-під контролю і завдає шкоди всьому організму. Це може привести до септичного шоку, коли кров’яний тиск падає до небезпечно низького рівня, а органи перестають працювати належним чином або повністю виходять з ладу.

Смертність

Ще на початку березня Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що рівень смертності від коронавірусу втричі вище, ніж від грипу. Відмінність коронавірусу в тому, що це більш важке захворювання, до якого ні у кого немає імунітету.

За інформацією організації, у всьому світі 3,4% від числа зареєстрованих випадків захворювання новим коронавірусом були летальними.

Для порівняння: сезонний грип зазвичай вбиває набагато менше, ніж 1% інфікованих.

Поширення

В Україні

Станом на вівторок, 24 березня, в Україні зафіксовано 97 випадків зараження коронавірусом.

За останню добу зареєстрували 11 нових випадків: 10 в Київській і один в Тернопільській області. У той же час сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків в Чернівецькій області. В основному це контактні люди – які були в контакті з попередніми випадками.

У світі

На момент публікації в світі число заражених зросла до 396 249 осіб, з них – 17 252 осіб померло. При цьому 103 334 осіб видужала.

Статистика наступна:

81 588 – Китай 63 927 – Італія 46 548 – США 39 673 – Іспанія 31 370 – Німеччина 24 811 – Іран 20 149 – Франція 9 117 – Швейцарія 9 037 – Південна Корея 6 818 – Великобританія 5 578 – Нідерланди 4 971 – Австрія 4 269 – Бельгія 2 753 – Норвегія 2 362 – Португалія 2 286 – Швеція 2 088 – Канада 2 044 – Австралія 1 967 – Бразилія 1 703 – Данія

Важливо зазначити, що коронавірус передається, головним чином, в результаті контакту з інфікованою людиною при кашлі або чханні або повітряно-крапельним шляхом при вдиханні крапель слини або виділень з носа хворого. Інкубаційний період може становити від 2-х до 20 днів.