Міністерство охорони здоров'я України запропонує Уряду розширити перелік критеріїв, за якими буде визначатися рівень епідеміологічної небезпеки в тому чи іншому регіоні.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його словами, одним із основних показників, які запропонує МОЗ на засіданні Кабінету Міністрів у понеділок, “буде кількість активних хворих”.

“У зв’язку з погіршенням ситуації ми запропонували змінити, розширити перелік критеріїв, які будуть визначатися для встановлення різного рівня небезпеки на тих чи інших територіях нашої країни – в районі або місті. Одним із основних показників, який ми запропонуємо на засіданні Уряду у понеділок, буде кількість активних хворих за останні 7 днів“, – зазначив Степанов.

Крім того, МОЗ запропонує встановити показники тестування на коронавірус COVID-19 на рівні не менше 32 на 100 тисяч населення. Зараз цей показник знаходиться на рівні 24 на 100 тис. населення.

“Ми запропонували, щоб після ухвалення такого рішення Урядом (у понеділок, 10 серпня, – ред.), у вівторок вранці було проведено ще одне засідання комісії ТЕБ та НС”, – уточнив міністр.

(На відео – з 1:40)

Як відомо, в Україні з 1 серпня регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому є хоча б одна з наступних ознак:

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;

• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 % (якщо з протестованих 100 осіб 11 і більше виявилися інфікованими, тоді цей показник перевищено);

• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

При цьому Україну розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. У кожній з них діють свої обмеження.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені вище ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. Перейти до “легшої” зони можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль.