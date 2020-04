COVID-19: Прем’єр-міністра Британії перевели в звичайну палату

Про це повідомляє ВВС.

Джонсон знаходиться в лікарні Святого Томаса в Лондоні.

Як повідомлялося раніше, 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. 6 квітня він був переведений до реанімації після того, як його стан погіршився.

У британському уряді зазначили, що перехід в звичайну палату – перша стадія одужання прем’єра.

“Прем’єр-міністра сьогодні ввечері перевели з реанімації назад в звичайну палату, де він проходить ретельний моніторинг під час початкової стадії його одужання”, – сказано в повідомленні.

Також на Даунінг-стріт зазначили, що Джонсон отримував посилене лікування у вигляді кисневої терапії, але не був поміщений в апарат ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

На таку новину про Джонсона вже відреагував президент США Дональд Трамп.

“Хороші новини: прем’єр-міністра Бориса Джонсона тільки виписали з реанімації. Видужуй, Борисе”, – написав він.

Great News: Prime Minister Boris Johnson has just been moved out of Intensive Care. Get well Boris!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2020