Covid-19 Україна

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COVID-19: Прем’єр-міністра Британії перевели в звичайну палату

Прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусів COVID-19, перевели з реанімації в звичайну палату, оскільки його стан стабілізувався.

П’ятниця, 10 квітня 2020, 07:58

Про це повідомляє ВВС.

Джонсон знаходиться в лікарні Святого Томаса в Лондоні.

Як повідомлялося раніше, 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. 6 квітня він був переведений до реанімації  після того, як його стан погіршився.

У вівторок прес-секретар Джонсона повідомив, що у прем’єр-міністра немає пневмонії і він не був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. У середу стало відомо, що стан Джонсона почав покращуватися.

У британському уряді зазначили, що перехід в звичайну палату – перша стадія одужання прем’єра.

“Прем’єр-міністра сьогодні ввечері перевели з реанімації назад в звичайну палату, де він проходить ретельний моніторинг під час початкової стадії його одужання”, – сказано в повідомленні.

Також на Даунінг-стріт зазначили, що Джонсон отримував посилене лікування у вигляді кисневої терапії, але не був поміщений в апарат ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

На таку новину про Джонсона вже відреагував президент США Дональд Трамп.

“Хороші новини: прем’єр-міністра Бориса Джонсона тільки виписали з реанімації. Видужуй, Борисе”, – написав він.

Теги: Борис Джонсон, Великобританія, Дональд Трамп, Коронавірус

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