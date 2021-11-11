Денісова опублікувала відео з підтвердженням катувань Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова опублікувала відео з підтвердженням катувань Міхеїла Саакашвілі під час його поміщення до тюремної лікарні у Тбілісі.

Ролик з’явився на її сторінці у Facebook.

“Оприлюднено підтвердження застосування фізичної сили та завдання тілесних ушкоджень громадянину України, Голові Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеїлу Саакашвілі співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані”, – йдеться в повідомленні.

Денісова наголосила, що відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Саакашвілі, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Зокрема неправомірними діями представників Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушено статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

“Практика ЄСПЛ засвідчує, що поводження визнається нелюдським при досягненні навіть мінімального рівня жорстокості виходячи з віку та стану здоров’я постраждалого (справа “Валашінас проти Литви”) та таким, що принижує гідність”, якщо воно мало на меті викликати у потерпілого почуття страху, муки і меншовартості, а відтак принизити та зневажити (справа “Кудла проти Польщі”). У своїх рішеннях ЄСПЛ наголошує, що забороняється будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, незалежно від обставин справи чи поведінки потерпілого (справа “Лабіта проти Італії” та інші)”, – пояснила вона.

Денісова закликала Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до Саакашвілі.

Вона також звернулася до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії з вимогою ретельно розслідувати обставини порушення його прав на особисту безпеку та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби.

Крім того, від грузинської влади омбудсмен вимагає невідкладного переведення Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.