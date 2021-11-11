Денісова опублікувала відео з підтвердженням катувань Саакашвілі

#PandoraPapers
16:58 З’явився трейлер продовження перезапуску «Пліткарки»
16:57 Герої «Гаррі Поттера» возз’єднаються для спецпроєкту до 20-річчя фільму – ЗМІ
16:54 Вчені визначили, чи варто покладатися на природній імунітет під час епідемії COVID-19
16:28 Ілон Маск продав акції Tesla на 5 млрд доларів після опитування в Twitter
16:17 Вірші українських поетів прикрасили трамваї чеського міста: фото
16:00 Лукашенко просить Росію направити до кордону бомбардувальники
15:48 Apple дозволить користувачам передавати дані iCloud у спадок
15:07 «Наука – це вона»: у США презентували виставку про українських жінок-вчених
14:59 Помер колишній президент ПАР, який звільнив із в’язниці Нельсона Манделу
14:50 Брітні Спірс розповіла, хто шиє для неї весільну сукню
14:18 Український виконавець OTOY потрапив до Apple Music Up Next
13:53 Київський костел Святого Миколая передадуть римо-католицькій громаді
13:47 Світлооператор фільму «Іржа» подав до суду на Болдвіна та знімальну групу через стрілянину
13:13 Pfizer просить дозволити бустерну вакцинацію для всіх дорослих у США
13:10 ЄС готує санкції проти Turkish Airlines та «Аерофлоту» через перевезення біженців до Білорусі
12:50 В Україні запрацював застосунок для жінок, який допомагає у разі небезпеки
12:18 Китай накрив найпотужніший за понад сто років снігопад
10:52 Від суботи у Київській області посилять обмеження у громадському транспорті
10:48 Оксфордські вчені розпочали тестування нової вакцини проти Еболи
10:19 Україна – Болгарія: де і коли дивитися товариський матч
09:40 Пітер Джексон продав свою студію спецефектів
08:31 В Україні за минулу добу зафіксовано 24 747 нових випадків COVID-19
08:00 Ізраїль перший у світі проведе навчання для підготовки до появи нових штамів COVID-19
07:30 11 листопада 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 Сонячно та ще холодніше: погода в Україні 11 листопада
01:59 Чому у 2021 році вибирають ретромобіль: досвід бренд-менеджера HOAX
01:14 Історія однієї людини: Кен Сміт, який половину життя прожив пустельником
00:37 Комітет рекомендує Раді створити ТСК тощо справи мера Одеси Труханова

10 листопада

23:54 Instagram тестує функцію «Зробити перерву»
23:43 Порошенко зустрівся з амбасадоркою Великої Британії: обговорили тиск на ЗМІ
23:28 Уряд погасить пенсійний борг перед ВПО

Денісова опублікувала відео з підтвердженням катувань Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова опублікувала відео з підтвердженням катувань Міхеїла Саакашвілі під час його поміщення до тюремної лікарні у Тбілісі.

Четвер, 11 листопада 2021, 15:43

Ролик з’явився на її сторінці у Facebook.

“Оприлюднено підтвердження застосування фізичної сили та завдання тілесних ушкоджень громадянину України, Голові Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеїлу Саакашвілі співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані”, – йдеться в повідомленні.

Денісова наголосила, що відеозапис засвідчує  факт катування та жорстокого поводження з Саакашвілі, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Зокрема неправомірними діями представників Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушено статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

“Практика ЄСПЛ засвідчує, що поводження визнається нелюдським при досягненні навіть мінімального рівня жорстокості виходячи з віку та стану здоров’я постраждалого (справа “Валашінас проти Литви”) та таким, що принижує гідність”, якщо воно мало на меті викликати у потерпілого почуття страху, муки і меншовартості, а відтак принизити та зневажити (справа “Кудла проти Польщі”). У своїх рішеннях ЄСПЛ наголошує, що забороняється будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, незалежно від обставин справи чи поведінки потерпілого (справа “Лабіта проти Італії” та інші)”, – пояснила вона.

Денісова закликала Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до Саакашвілі.

Вона також звернулася до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії з вимогою ретельно розслідувати обставини порушення його прав на особисту безпеку та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби.

Крім того, від грузинської влади омбудсмен вимагає невідкладного переведення Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.

Теги: відео, Грузія, затримання Саакашвілі, катування, Людмила Денісова, Міхеїл Саакашвілі

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook