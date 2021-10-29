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Саакашвілі погодився на лікування – адвокат

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі, який зараз знаходиться у в'язниці, погодився на медичну допомогу.

П’ятниця, 29 жовтня 2021, 11:20

Про це розповів адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі, повідомляє грузинське видання Эхо Кавказа.

“Проблеми комунікації з Михеїлом Саакашвілі усунуті, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо”, – заявив Садзаглішвілі.

“Нам було надано можливість поспілкуватися в такій формі, щоб унеможливити запис розмови між нами Службою держбезпеки. Через це Михеїл Саакашвілі перестав посилювати свій протест”, – додав він.

За словами Садзаглішвілі, Саакашвілі ще раз висловив повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і готовий продовжити співпрацю з медиками.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Теги: Грузія, затримання Саакашвілі, Людмила Денісова, Міхеїл Саакашвілі, Омбудсмен

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