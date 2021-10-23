Колишньому президентові Грузії Міхеїлу Саакашвілі зробили переливання крові у в'язниці після чого стан його здоров'я стабілізувався.

Про це повідомив інформаційний портал “Новости Грузия” та “Грузия Online” з посиланням на особистого лікаря Саакашвілі Ніколоза Кипшидзе.

На 22 день голодування колишньому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі знадобилась медична допомога і йому провели процедуру переливання крові, після чого стан його здоров’я стабілізувався.

За словами лікаря, ввечері 22 жовтня один із параметрів в аналізі крові Саакашвілі був “достатньо поганий” і медики вирішили зробити йому переливання.

Лікар вважає, що Саакашвілі необхідно госпіталізувати в цивільну клініку під спостереження лікарів. Попри те, що його стан здоров’я покращився «завтра йому може стати гірше».