Саакашвілі зробили переливання крові у в’язниці

Про це повідомив інформаційний портал “Новости Грузия” та “Грузия Online” з посиланням на особистого лікаря Саакашвілі Ніколоза Кипшидзе.
На 22 день голодування колишньому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі знадобилась медична допомога і йому провели процедуру переливання крові, після чого стан його здоров’я стабілізувався.
За словами лікаря, ввечері 22 жовтня один із параметрів в аналізі крові Саакашвілі був “достатньо поганий” і медики вирішили зробити йому переливання.
Лікар вважає, що Саакашвілі необхідно госпіталізувати в цивільну клініку під спостереження лікарів. Попри те, що його стан здоров’я покращився «завтра йому може стати гірше».
“Ця процедура проводилася в польових умовах. Цей медичний кабінет не для цього (передбачений, – ред). Його потрібно лікувати в цивільній лікарні, а не в тюремній”, — сказав лікар.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”. У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- Нагадаємо, раніше політик погодився на медикаментозне втручання, аби залишатися при свідомості, але припиняти голодування він не планує, ігноруючи поради лікарів.