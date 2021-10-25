Адвокат колишнього президента Грузії, а нині ув'язненого політика Міхеїла Саакашвілі повідомив, що стан його здоров’я різко погіршився через голодування. Втручалися реаніматологи.

Про це повідомляє грузинське видання “Грузія Online” з посиланням на адвоката Дмитра Садзаглішвілі.

Зазначається, що через голодування один із життєвих показників Саакашвілі впав до критичного рівня. Через це йому знадобилася допомога реаніматолога.

“Це підтверджується висновком консиліуму про те, що зараз експрезидент входить у фазу голодування, при якій в будь-який момент часу очікується різке погіршення стану здоров’я, у зв’язку з чим виникає необхідність негайного надання медичних послуг”, – повідомив адвокат.

Нагадаємо, що Саакашвілі голодує вже 25 днів на знак протесту. Він не вживає їжу, однак погоджується на медикаментозне втручання.

Адвокати політика вимагають перевести його до приватної лікарні, де є можливість провести магнітно-резонансне дослідження, комп’ютерну томографію та дуплексне сканування.

Нагадаємо, що раніше адвокат Саакашвілі заявив про те, що влада планує вбити його підзахисного. Прем’єр-міністр країни все заперечує.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.