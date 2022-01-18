На Російську Федерацію необхідно чинити тиск за допомогою газопроводу "Північний потік-2". Це може стати стримуючим дипломатичним рішенням у разі нової російської агресії проти України.

Про це заявили голови комітетів у Бундестазі Міхаель Рот та Антон Хофрайтер, пише німецьке видання DW.

Міхаель Рот наголосив, що у ФРН роблять ставку на політико-дипломатичне рішення, і санкції також є частиною дипломатичного інструментарію.

Він додав, що у разі ескалації збройної агресії Росії справді доведеться застосувати потужні та стримуючі санкції.

Своєю чергою, Антон Хофрайтер закликав максимально відкладати введення в експлуатацію газопроводу “Північний потік-2”.

“Уже тільки з геостратегічних причин було б розумно залишити питання відкритим якнайдовше аби не втратити засіб тиску на президента Росії Володимира Путіна”, – зауважив політик.

Окрім цього, Хофрайтер зазначив, що трубопроводи, які проходять через Україну, вже відповідним чином заповнені, тож Німеччина не потребує додаткового газопроводу.