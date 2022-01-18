Про це заявили голови комітетів у Бундестазі Міхаель Рот та Антон Хофрайтер, пише німецьке видання DW.
Міхаель Рот наголосив, що у ФРН роблять ставку на політико-дипломатичне рішення, і санкції також є частиною дипломатичного інструментарію.
Він додав, що у разі ескалації збройної агресії Росії справді доведеться застосувати потужні та стримуючі санкції.
Своєю чергою, Антон Хофрайтер закликав максимально відкладати введення в експлуатацію газопроводу “Північний потік-2”.
“Уже тільки з геостратегічних причин було б розумно залишити питання відкритим якнайдовше аби не втратити засіб тиску на президента Росії Володимира Путіна”, – зауважив політик.
Окрім цього, Хофрайтер зазначив, що трубопроводи, які проходять через Україну, вже відповідним чином заповнені, тож Німеччина не потребує додаткового газопроводу.
- Нагадаємо, у Німеччині розглядають можливість зупинення проєкту “Північний потік-2”. Влада ФРН може погодитися на такий крок через загрозу військового вторгнення Росії в Україну.
- Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.
- Пізніше стало відомо, що демократи з Сенату США послаблюють вимоги ввести санкції проти російського газопроводу перед президентом США Джо Байденом.
- При цьому, п’ятий президент України Петро Порошенко наголосив на необхідності санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” як засобу впливу та захисту від президента Росії Володимира Путіна.
- Своєю чергою, у ЄС прийняли рішення продовжити до 31 липня 2022 року обмежувальні заходи, які діють на сьогодні щодо певних секторів економіки Росії. Причиною є військова агресія щодо України.