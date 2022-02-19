Про це повідомив депутат Верховної Ради України від “Слуги Народу” Віталій Безгін.
Як відомо, 19 лютого група нардепів разом з журналістами прибули в зону проведення ООС задля того моніторингу безпекової ситуації та передачі українським військовим нового обладнання. Обстріл, як повідомив Безгін, відбувся близько 16:20. Обійшлося без жертв.
Інформацію підтвердив член Комітету з питань національної безпеки Олександр Мережко.
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