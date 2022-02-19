Депутати "Слуги Народу" Давид Арахамія, Юрій Мигісян, Олександр Завітневич та журналісти міжнародних видань потрапили під артобстріл бойовиків в районі Новолуганського, що на Донбасі.

Про це повідомив депутат Верховної Ради України від “Слуги Народу” Віталій Безгін.

Як відомо, 19 лютого група нардепів разом з журналістами прибули в зону проведення ООС задля того моніторингу безпекової ситуації та передачі українським військовим нового обладнання. Обстріл, як повідомив Безгін, відбувся близько 16:20. Обійшлося без жертв.

Інформацію підтвердив член Комітету з питань національної безпеки Олександр Мережко.