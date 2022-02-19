Представник уповноваженого з прав людини у Донецькій та Луганській областях Костянтин Черніков пояснив, навіщо і як бойовики та Росія загострюють ситуацію в ОРДЛО. Він впевнений, що все заплановано заздалегідь.

Про це він сповістив в етері телеканалу “Дом”.

Черніков зазначив, що наразі представники омбудсмена фіксують у соцмережах поширення чуток про нібито наступ України, нагнітання паніки та “евакуацію” у різних населених пунктах Донеччини та Луганщини. А зважаючи на те, що відеозвернення звернення ватажків так званих “Л/ДНР” було записано ще 16 лютого, це все “ланки одного ланцюга”.

“Якщо подивитися на це – видно, що це заздалегідь спланована акція. Як із нагнітанням про те, що 16-го почнеться вторгнення Росії до України. Для того, щоб тримати наш народ весь час у якійсь напрузі, щоб посіяти паніку та істерію”, – запевнив Констянтин Черніков.

Причин для “евакуації”, як вважає представник уповноваженого з прав людини у Донецькій та Луганській областях, декілька.

“Перше – це звільнення житлових площ, майна громадян тощо. Друге – це свого роду тиск на державу в тому, що з Донецька люди виїжджають, бо нібито не вірять в Україну”, – пояснив Черніков.

Він резюмував, що усю зібрану інформацію українська омбудсменка Людмила Денісова передаватиме до міжнародних організацій, зокрема ПРООН (Програма розвитку ООН) і до Європейської ради. Це здійснюється задля того, аби запобігти широкомасштабному вторгненню Росії.