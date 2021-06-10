Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості відмовився надати запис та стенограму засідання вченої ради, де схвалили кандидатську дисертацію нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви.

Про це повідомив журналіст Данило Мокрик.

Журналіст зазначив, що Інститут має зберігати і копію запису засідання, і його стенограму, оскільки це передбачено Положенням про спеціалізовану вчену раду і Порядком присудження наукових ступенів.

У відповідь на звернення щодо отримання стенограми та запису Інститут спершу попросив надати додатковий час, а потім відмовився передавати інформацію.

“Виш”, де захищався Кива, не хоче надавати запис та стенограму засідання вченої ради, яка схвалила його дісєр. Спочатку на запит на інформацію вони попросили продовжити строки відповіді до 20 робочих днів. А потім – тупо відмовили. Відповідь по суті зводилася до: “А ми не хочемо, просіть у Шкарлета (міністра освіти та науки — ред.). […] Інститут надавати ці документи не хоче. Ректорка Інституту Радмила Войтович старанно оберігає таємницю “прилюдного” захисту дисертації і не хоче, щоб він був оприлюднений”, — пише Мокрик.

Тепер Мокрик домагається притягнення ректорки Войтович до адміністративної відповідальності.

“Я звернувся через це до Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав Людини. Очікую, що Радмилу Войтович притягнуть до адміністративної відповідальності за відмову в доступі до публічної інформації, а саму інформацію зобов’яжуть надати”, — додав він.

Дисертація Іллі Киви

Як повідомлялося, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Журналістів на захист не допустили. Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Так само не було допущено Данила Мокрика. Він звернувся до правоохоронців, його вже допитали у цій справі.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.