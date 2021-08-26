Таку думку висловив в ефірі “Громадського радіо” ексзаступник міністра охорони здоров’я України, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Він зазначив, що в Україні зараз найбільший рівень невакцинованого населення, у порівнянні з іншими країнами Європи (про те ж саме свідчать і дані онлайн-ресурсу Our World in Data – проєкту Оксфордського університету).

Відтак, за його словами, для вакцинованого населення мають бути запроваджені інші умови карантину.

“Ідея полягає в тому, що для вакцинованих людей карантин має виглядати інакше, оскільки це люди захищені. І якщо ви маєте, наприклад, подію або місце публічне, куди можна організувати доступ людей тільки з вакцинальними сертифікатами, це означає, що ризики поширення в цьому місці будуть дуже низькі, і немає ніякого сенсу для цього підприємства або цієї події бути так само обмеженою як інші”, – наголосив Ковтонюк.

Він також підтвердив, що восени очікується нова хвиля коронавірусу.

У зв’язку із цим Ковтонюк зауважив, що масковий режим є ефективним, а через відмову від масок громадяни самі пришвидшують карантин.

“Я радий, що наша вакцинальна кампанія почала нагадувати вакцинальну кампанію нарешті. Але погана новина в тому, що на осінь, а може навіть потенційно на весняну якусь хвилю нам цього не вистачить, і мені це підказує погляд на інші країни, які набагато краще вакциновані, ніж наша країна, але де спалахи все одно трапляються серед невакцинованого населення, навіть якщо його мало. У нас невакцинованого населення найбільше у Європі зараз, і це означає, що напевно ми не минемо спалаху”, – додав Ковтонюк.

Варто зазначити, що напередодні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у коментарі журналістам розповів про можливі “привілеї” для вакцинованих. За його словами, в цьому питанні МОЗ врахує досвід країн Європейського Союзу та США.

“МОЗ говорить не про пом’якшення, будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки вони дозволять працювати навіть і в “червоному” рівні епідемічної небезпеки. Наприклад, кінотеатри можуть працювати, якщо колектив кінотеатру буде вакцинований і люди, які будуть приходити до кінотеатрів, будуть показувати COVID-сертифікат. І таких сфер багато. Ми це бачимо у Франції, Німеччині. Сьогодні пропрацьовуються різні варіанти, тому нам буде простіше, ми можемо брати досвід країн Європейського Союзу, США і подивитися, що спрацьовує, що не спрацьовує, для того щоб обрати оптимальний варіант”, – пояснив Ляшко.