Про це він поінформував сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
Міністр зазначив, що, за розрахунками Мінагрополітики, вартість гектару землі сільськогосподарського призначення становить близько 50 тис. грн (за гектар).
“Що стосується зростання вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення. За нашими оцінками, зростання буде близько 7-10% щороку, оскільки українська земля є недооціненою, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни”, – наголосив Лещенко.
За його словами, серед таких факторів – рекордне зростання ціни на світових ринках на сільськогосподарську продукцію.
“Відповідно, ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати”, – додав Лещенко.
Міністр зазначив, що це “не означає, що громадяни України повинні поспішати розпоряджатися своєю власністю, оскільки земля є найкращим депозитом, буде постійно зростати в ціні, приносити дохід від орендної плати”.
Крім того, Лещенко поінформував, що в Україні існував “тіньовий” ринок землі.
“В Україні існував тіньовий ринок землі, де юридичні особи вільно купували, продавали землі в обсязі тисячі гектарів. Юридичні особи акумулювали тисячі гектарів”, – заявив міністр.
Він уточнив, що, “відповідно до аудиту, проведеного спільно з Державним земельним кадастром та податковою службою” в Україні в тіньовому обігу були виявлені “понад 8 млн га земель сільськогосподарського призначення”.
Він уточнив, що вказані операції відслідковувалися через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр.
“В останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами, які проводили операції купівлі-продажу. Тим самим ми засвідчуємо, що в Україні фактично існував ринок, який був абсолютно нерегульований”, – додав Лещенко.
- Як відомо, з 1 липня 2021 року набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, який скасовує мораторій на продаж такої землі.
- 31 березня минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель. У квітні його підписав президент України Володимир Зеленський. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
- У травні Конституційний суд України отримав подання від 48 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі. 3 червня Велика палата КСУ розпочала розгляд справи за поданням.
- Більшість українців вважають, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення має прийматися на всеукраїнському референдумі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-27 квітня 2021 року.