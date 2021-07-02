Міністр аграрної політики України Роман Лещенко прогнозує, що ціна на землю з відкриттям ринку зростатиме на 7 – 10% щороку.

Про це він поінформував сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Міністр зазначив, що, за розрахунками Мінагрополітики, вартість гектару землі сільськогосподарського призначення становить близько 50 тис. грн (за гектар).

“Що стосується зростання вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення. За нашими оцінками, зростання буде близько 7-10% щороку, оскільки українська земля є недооціненою, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни”, – наголосив Лещенко.

За його словами, серед таких факторів – рекордне зростання ціни на світових ринках на сільськогосподарську продукцію.

“Відповідно, ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати”, – додав Лещенко.

Міністр зазначив, що це “не означає, що громадяни України повинні поспішати розпоряджатися своєю власністю, оскільки земля є найкращим депозитом, буде постійно зростати в ціні, приносити дохід від орендної плати”.

Крім того, Лещенко поінформував, що в Україні існував “тіньовий” ринок землі.

“В Україні існував тіньовий ринок землі, де юридичні особи вільно купували, продавали землі в обсязі тисячі гектарів. Юридичні особи акумулювали тисячі гектарів”, – заявив міністр.

Він уточнив, що, “відповідно до аудиту, проведеного спільно з Державним земельним кадастром та податковою службою” в Україні в тіньовому обігу були виявлені “понад 8 млн га земель сільськогосподарського призначення”.

Він уточнив, що вказані операції відслідковувалися через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр.

“В останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами, які проводили операції купівлі-продажу. Тим самим ми засвідчуємо, що в Україні фактично існував ринок, який був абсолютно нерегульований”, – додав Лещенко.