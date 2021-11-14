Вчора ввечері до Польщі через кордон з Білоруссю потрапило 50 мігрантів з Близького Сходу.

Про це у Twitter повідомила поліція Підляського воєводства Польщі.

“Вчора близько 17-ї години (за місцевим часом), біля Стажини до Польщі увірвалися близько 50 осіб. До розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, залучили 21 поліціянта, а також військових та прикордонників. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, вчора поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у сприянні незаконного перетину кордону. Затримані – двоє громадян Грузії, громадянки Польщі та Сирії. Вони перевезли 13 осіб, які нелегально перетнули кордон.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.