Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Ворожих атак зазнали у Нетайловому і Старому Каравані.
“За 11 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані. Ще 10 людей дістали поранення”.
Водночас наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Однак варто зауважити, що кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п’ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч осіб. За даними міської ради, понад 22 тисяч містян убиті російським окупаційним військом унаслідок бойових дій. 47 тисяч мешканців депортували до Росії та Білорусі.
Також за словами українського політика та міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, вся Донецька область залишилася без електропостачання. Росіяни б’ють цілеспрямовано по об’єктах критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя тих, хто досі залишається в області.
- У Чорткові, що в Тернопільській області під час повітряної тривоги сталися вибухи. У міській адміністрації просять мешканців не публікувати наслідки атаки.
- Нагадаємо, що російські війська продовжують завдавати ударів по Сумській області. Сьогодні ворог скинув дві вибухівки з безпілотника та розпочав артобстріл.
- Станом на вечір 11 червня в Луганській області точиться протистояння російським окупаційним військам. Зокрема, тривають потужні бої у Тошківці та Сєвєродонецьку.
- Також за словами українського політика та міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, вся Донецька область залишилася без електропостачання.
- Зокрема, російські війська й далі обстрілюють населені пункти Харківської області. За добу в результаті обстрілів загинули чотири особи, ще шестеро — зазнали поранень.