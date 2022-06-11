РФ продовжує знищувати громадян України. Сьогодні, внаслідок дій російських солдатів у Донецькій області загинули двоє мирних мешканців, ще 10 осіб дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Ворожих атак зазнали у Нетайловому і Старому Каравані.

“За 11 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані. Ще 10 людей дістали поранення”.

Водночас наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Однак варто зауважити, що кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п’ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч осіб. За даними міської ради, понад 22 тисяч містян убиті російським окупаційним військом унаслідок бойових дій. 47 тисяч мешканців депортували до Росії та Білорусі.

Також за словами українського політика та міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, вся Донецька область залишилася без електропостачання. Росіяни б’ють цілеспрямовано по об’єктах критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя тих, хто досі залишається в області.