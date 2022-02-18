До Верховної Ради з офіційним візитом прибула делегація з Польщі, яка налічує маршалка Сенату Польщі, віцемаршалків та сенаторів Польської Республіки. Маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький виступив перед Верховною Радою українською мовою та засвідчив дружбу та підтримку українському народу з боку народу Польщі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В Україні з офіційним візитом перебуває польська парламентська делегація на чолі з маршалком Сенату Республіки Польща професором Томашем Гродзьким. Як зазначив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, це є безпрецедентним актом підтримки України з боку дружньої Польщі.

Томаш Гродзький виступив українською мовою перед парламентарями, попередньо перепросивши за можливі помилки. Вибір звернутися державною мовою України він пояснив пошаною до присутніх.

Він зазначив, що не має українських коренів, уся його родина із Західної Польщі. Він із міста Щецин, куди, тікаючи від жорстокої долі війни, потрапило багато українців. З ними поляки побудували унікальне місто, переповнене духом свободи та толерантності, знаючи як про славні, так і про темні сторінки історії двох країн.

“У мене безліч друзів з українським родоводом, але навіть якби їх не було, якби у мене не було жодних зв’язків з Україною, я б все одно, будучи поляком, приїжджав сюди без вагань, керуючись моральним обов’язком підтримати друзів. Є таке прислів’я: “друзі пізнаються в біді”. Тому ми і прибули сюди такою широкою делегацією”, – зауважив Гродзький.

Маршалок Сенату Польщі наголосив, що делегація Польщі, яка зараз перебуває у Верховній Раді, складається з представників різних політичних сил, які на батьківщині ведуть між собою гострі суперечки.

“Проте, в питанні прояву солідарності та підтримки українському народу ми повністю єдині”, – сказав Томаш Гродзький.

У складі делегації кількох віцемаршалків і сенаторів в Україну прибув легендарний польський опозиціонер часів комунізму – маршалок Богдан Борусевич.

Томаш Гродзький наголосив, що польський народ також знайомий з трагедією поневолення на ярма Радянського союзу. Вони, як мало хто ще, розуміють, що означає – бути позбавленими суверенітету, бути розділеними загарбниками у найтемніші часи. Тому, Польща буде підтримувати Україну, її право на незалежність і самобутність.

“Я прагну запевнити вас: від усього серця, від свого імені, від імені всієї делегації та від імені цілого польського народу: ми зробимо все, що в силі сенаторів Верхньої палати Польського парламенту, щоб ніхто не наважився порушувати суверенітет України, щоб ніхто не наважився порушувати територіальну цілісність і право українського народу на самовизначення”, – сказав він.

Маршалок Сенату Польщі ще раз наголосив: Польща – друг України та побажав розквіту дружби між нашими народами, миру в Україні.

“Ви можете розраховувати на нас, як на перевірених друзів. Ще не вмерла Україна! Хай живе мир і дружба між нашими народами! Хай живе вільна Україна!”, – резюмував Томаш Гродзький.