Ті, що постраждали в дорожньо-транспортній пригоді у Харкові, наразі в стані середньої тяжкості.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Наразі обидві дитини ушпиталені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені Мещанінова.

За повідомленням заступника головного лікаря Андрія Соцького, стан постраждалих середньої тяжкості, проте стабільний. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м’яких тканин. Дівчинці зашили рану на голові.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Toyota на пішохідному переході збив двох дітей – хлопчика та дівчинку.