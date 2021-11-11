Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.
Наразі обидві дитини ушпиталені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені Мещанінова.
За повідомленням заступника головного лікаря Андрія Соцького, стан постраждалих середньої тяжкості, проте стабільний. В обох зафіксовано струс мозку та забиття м’яких тканин. Дівчинці зашили рану на голові.
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