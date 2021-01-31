Дубінський проводить «паралельний підрахунок голосів» щодо свого виключення зі «Слуги народу»

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Запускаю процедуру паралельного підрахунку голосів депутатів СН щодо мого виключення з фракції. Країна і виборці повинні знати імена тих, хто підтримує механізм брехливих доносів в іноземні держави як механізм незаконного впливу на українську владу”, – написав Дубінський.

Він зазначив, що це не його “персональне питання”, а питання “суб’єктності нашої країни та її влади”.

Нардеп додав лист, який, за його словами, надіслав усім депутатам від “Слуги народу”. У ньому він просить їх до 16:00 1 лютого повідомити свою позицію щодо свого виключення з фракції.

Як стверджує Дубінський, “паралельний підрахунок голосів” він зробив, аби “поіменно знати тих депутатів, які не порушили присягу на вірність українському народу і всупереч усьому захищають президента від аферистів соросят-пінчучат”.

Також він хоче “отримати від інших чітку відповідь про те, за що народного депутата, обраного громадянами України по мажоритарному округу, намагаються виключити з фракції “Слуга Народу”.

Напередодні #Букви повідомляли, що депутати від фракції “Слуги народу” розпочали збирати підписи за виключення Дубінського. Раніше президент радив нардепу вийти з фракції за власним бажанням.

Голосування з цього питання організували в спеціальному мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів.