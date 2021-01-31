Дубінський проводить «паралельний підрахунок голосів» щодо свого виключення зі «Слуги народу»

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
“Запускаю процедуру паралельного підрахунку голосів депутатів СН щодо мого виключення з фракції. Країна і виборці повинні знати імена тих, хто підтримує механізм брехливих доносів в іноземні держави як механізм незаконного впливу на українську владу”, – написав Дубінський.
Він зазначив, що це не його “персональне питання”, а питання “суб’єктності нашої країни та її влади”.
Нардеп додав лист, який, за його словами, надіслав усім депутатам від “Слуги народу”. У ньому він просить їх до 16:00 1 лютого повідомити свою позицію щодо свого виключення з фракції.
Як стверджує Дубінський, “паралельний підрахунок голосів” він зробив, аби “поіменно знати тих депутатів, які не порушили присягу на вірність українському народу і всупереч усьому захищають президента від аферистів соросят-пінчучат”.
Також він хоче “отримати від інших чітку відповідь про те, за що народного депутата, обраного громадянами України по мажоритарному округу, намагаються виключити з фракції “Слуга Народу”.
Напередодні #Букви повідомляли, що депутати від фракції “Слуги народу” розпочали збирати підписи за виключення Дубінського. Раніше президент радив нардепу вийти з фракції за власним бажанням.
Голосування з цього питання організували в спеціальному мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів.
Дубінській та американські санкції
11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші.
Зазначалося, що юридичні та фізичні особи, щодо яких санкції було запроваджено, “є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року”. У заяві Деркача називають людиною, яка понад 10 років є “активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами”.
Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський, як вважається, сприяли діям Деркача щодо розповсюдження закидів стосовна Джо Байдена, тоді ще кандидата на посаду президента США.
#Букви раніше докладно розповідали, як Олександр Дубінський завоював місце в списку санкцій США.
Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.
Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.
Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.
- Раніше політична партія “Демократична сокира” звернулася до українських та іноземних банків, чиїм клієнтом є Дубінський, з вимогою заблокувати його рахунки.
- Національний банк України попередив українські банки про ризики, пов’язані зі здійсненням фінансових операцій з народним депутатом Олександром Дубінським та іншими особами, яких уряд США вніс до санкційного списку.
- У четвер, 28 січня, відеохостинг YouTube заблокував канал народного депутата від “Слуги народу” Олександра Дубінського.
- Напередодні нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський підтвердив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому покинути фракцію, але він відмовився. Крім того, Дубінський повідомив, що не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції “Слуги народу”.