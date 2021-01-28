Депутати фракції "Слуги народу" розпочали збирати підписи за виключення Олександра Дубінського. Раніше президент радив нардепу вийти з фракції за своїм бажанням.

Про це повідомив #Буквам депутат фракції.

Голосування з цього питання відбувається в спеціальному мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Воно триватиме добу. Проміжні результати в додатку не видно.

На уточнення, чи була санкція Банкової на це після того, як група “друзів Коломойського” не проголосувала за призначення екстопменеджера “Нафтогазу” Юрія Вітренка на посаду віцепрем’єра — міністра енергетики, депутат відповів: “Ні, ми самі”.

Нагадаємо, 25 січня відбулося засідання фракції “СН”. Одним з питань, обговорюваних під час засідання, було запровадження США санкції проти нардепа Олександр Дубінського.

Під час засідання президент Володимир Зеленський запропонував Дубінському залишити фракцію.

“[Зеленський] не просив його, але кілька разів озвучив, що цей варіант буде найкращим. Сам же Дубінський під кінець вже оговтався і став активно захищатися. Заявляв, що у всьому винна нардеп Радіна (голова комітету з питань антикорупційної політики — ред.), яка здала його американцям”, — розповідило #Буквам джерело.

Дубінський відмовився. Тоді було ухвалено рішення про проведення голосування щодо того, що фракція робитиме.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Він, як зазначається у заявах мінфіну США та держсекретаря Майка Помпео, сприяв діяльності іншого нардепа, Андрія Деркача. Проти останнього санкції запровадили ще у вересні — через допомогу Росії у втручанні в вибори президента США 2020 року.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.