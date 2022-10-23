Діставши підтримку 59 членів парламенту від Торі, Борис Джонсон вирішив не брати участі у виборах.

Про це повідомляє Sky News.

Це залишає гонку відкритою для колишнього міністра фінансів Ріші Сунака, який лідирує, маючи 144 прихильники.

У заяві колишній прем’єр-міністр підтвердив, що “подолав дуже високий бар’єр у 102 номінації”, але дійшов висновку, що “це просто невідповідний час”.

Він додав, що хоча він “звернувся до Ріші та Пенні, тому що сподівався”, що вони зможуть об’єднатися в національних інтересах, проте, “на жаль, не змогли знайти спосіб зробити це”.

Джонсон зазначив, що, хоча його “приваблює” підтримка колег, він додав, що “ви не можете ефективно керувати, якщо у вас немає об’єднаної партії в парламенті”.

23 жовтня кілька давніх союзників Бориса Джонсона, зокрема Суелла Брейверман і Стів Бейкер, підтримали Ріші Сунака, лідера в перегонах.

У відповідь на заяву Джонсона Сунак зазначив, що він щиро сподівається, що “він продовжуватиме робити внесок у суспільне життя вдома та за кордоном”.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out. He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine. We will always be grateful to him for that. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Раніше повідомлялось, що Джонсона можуть включити до виборчих перегонів, бо він має підтримку понад ста посадовців. Колишній прем’єр перебував у сімейній відпустці в Домініканській Республіці, але повернувся до країни. Його змусила перервати відпочинок відставка Ліз Трасс.

Політичний редактор видання The Times Стівен Свінфорд зазначив, що вранці 23 жовтня Джонсон заявив своїм прихильникам, що він є єдиним кандидатом із демократичним мандатом.

“Він сказав, що хоче сформувати уряд, який охоплюватиме “далеко і широко”, — зазначив Свінфорд.

За його словами, Джонсон заявив, що через політичні питання сталася “економічна турбулентність”, і що не можна допустити, аби це повторилося. Також він зауважив, що зв’яжеться з Ріші Сунаком та Пенні Мордонт.

Свінфорд наголошував, що Борис Джонсон, схоже, “має намір іти до кінця”.

Довідка. 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці.

Ліз Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважали, що вона буде “поганою” прем’єр-міністеркою, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12% населення вважали, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.

Раніше Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.