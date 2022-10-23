Про це повідомляє Sky News.
Це залишає гонку відкритою для колишнього міністра фінансів Ріші Сунака, який лідирує, маючи 144 прихильники.
У заяві колишній прем’єр-міністр підтвердив, що “подолав дуже високий бар’єр у 102 номінації”, але дійшов висновку, що “це просто невідповідний час”.
Він додав, що хоча він “звернувся до Ріші та Пенні, тому що сподівався”, що вони зможуть об’єднатися в національних інтересах, проте, “на жаль, не змогли знайти спосіб зробити це”.
Джонсон зазначив, що, хоча його “приваблює” підтримка колег, він додав, що “ви не можете ефективно керувати, якщо у вас немає об’єднаної партії в парламенті”.
23 жовтня кілька давніх союзників Бориса Джонсона, зокрема Суелла Брейверман і Стів Бейкер, підтримали Ріші Сунака, лідера в перегонах.
У відповідь на заяву Джонсона Сунак зазначив, що він щиро сподівається, що “він продовжуватиме робити внесок у суспільне життя вдома та за кордоном”.
Раніше повідомлялось, що Джонсона можуть включити до виборчих перегонів, бо він має підтримку понад ста посадовців. Колишній прем’єр перебував у сімейній відпустці в Домініканській Республіці, але повернувся до країни. Його змусила перервати відпочинок відставка Ліз Трасс.
Політичний редактор видання The Times Стівен Свінфорд зазначив, що вранці 23 жовтня Джонсон заявив своїм прихильникам, що він є єдиним кандидатом із демократичним мандатом.
“Він сказав, що хоче сформувати уряд, який охоплюватиме “далеко і широко”, — зазначив Свінфорд.
За його словами, Джонсон заявив, що через політичні питання сталася “економічна турбулентність”, і що не можна допустити, аби це повторилося. Також він зауважив, що зв’яжеться з Ріші Сунаком та Пенні Мордонт.
Свінфорд наголошував, що Борис Джонсон, схоже, “має намір іти до кінця”.
Довідка. 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці.
Ліз Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважали, що вона буде “поганою” прем’єр-міністеркою, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12% населення вважали, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.
Раніше Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.
- Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку лише після 45 днів перебування на посаді. Вона залишатиметься на посаді, доки не оберуть її наступника.
- Водночас у Консервативній партії Великої Британії мають намір обрати майбутнього прем’єр-міністра до кінця цього місяця.