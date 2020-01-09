Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою "земля-повітря".

Про це повідомляє телеканал CNN.

Джонсон заявив, що сьогодні існує “зведення інформації” про те, що український авіалайнер, який зазнав катастрофи невдовзі після зльоту в Тегерані, був збитий іранською ракетою.

“В даний час існує маса відомостей про те, що літак був збитий іранською ракетою “Земля-повітря”. Це цілком могло бути ненавмисно. Ми тісно співпрацюємо з Канадою і нашими міжнародними партнерами, і тепер необхідно провести повне і прозоре розслідування”, – сказав він.

Прем’єр Британії зазначив, що на борту літака знаходилися чотири британських громадянина, і тепер “життєво важливо, щоб була здійснена негайна і поважна репатріація тих, хто загинув, щоб їх сім’ї могли сумувати належним чином”.

“Великобританія продовжує закликати всі сторони в терміновому порядку послабити напруженість в регіоні”, – резюмував Джонсон.

Раніше стало відомо, що літак міг бути уражений створеною в Росії ракетно-повітряною системою Tor-M1, відомої в НАТО як Gauntlet.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.