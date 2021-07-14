Про це розповідають #Букви з посиланням на допис Андрія Богдана у Facebook.
Увагу Богдана привернув підпис Авакова у заяві “Честь маю”.
“Мене тепер багато хто питає, що означає “честь маю”. Думаю десь так”, – написав колишній голова ОПУ.
До тексту він додав гомофобний жарт:
Заяву голови МВС про відставку мають розглянути у залі Верховної Ради.
Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. Ввечері вівторка відбулося засідання фракції “Слуги народу” у парламенті, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.
Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про підвищення податків та акцизів та про податкову амністію.
- Раніше повідомлялося, що нардеп від “Слуги народу”, очільник правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.