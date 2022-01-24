Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що країна не евакуюватиме працівників посольства з Києва.

Про це Каймо Кууск повідомив латвійському виданню Delfi.

Посол Естонії зауважив, що у столиці України панує спокій та немає паніки через інформацію про ймовірну атаку Російської Федерації.

“Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську мову. Звичайний вихідний день”, – сказав Кууск.

При цьому він наголосив, що не можна дозволити Путіну залякати себе, адже, за його словами, саме це є “метою Москви”.

“Якщо у тебе біля кордону більше, ніж 100 тисяч солдатів, то ти маєш бути готовим до активних військових дій, саме до активних, тому що війна йде вже вісім років”, – зазначив посол.

Окрім цього, Каймо Кууск нагадав, що Естонія була однією із перших країн, хто допоміг Україні.

“У нас немає величезних масштабів, але ми не залишили тих, хто просить допомоги на самоті, це найважливіше”, – додав дипломат.

Своєю чергою, США вже почали евакуювати працівників посольства в Україні.