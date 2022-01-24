Про це Каймо Кууск повідомив латвійському виданню Delfi.
Посол Естонії зауважив, що у столиці України панує спокій та немає паніки через інформацію про ймовірну атаку Російської Федерації.
“Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську мову. Звичайний вихідний день”, – сказав Кууск.
При цьому він наголосив, що не можна дозволити Путіну залякати себе, адже, за його словами, саме це є “метою Москви”.
“Якщо у тебе біля кордону більше, ніж 100 тисяч солдатів, то ти маєш бути готовим до активних військових дій, саме до активних, тому що війна йде вже вісім років”, – зазначив посол.
Окрім цього, Каймо Кууск нагадав, що Естонія була однією із перших країн, хто допоміг Україні.
“У нас немає величезних масштабів, але ми не залишили тих, хто просить допомоги на самоті, це найважливіше”, – додав дипломат.
Своєю чергою, США вже почали евакуювати працівників посольства в Україні.
”В американців у цьому посольстві понад 1000 співробітників, і в якийсь момент вони були обережнішими за інших. Мені дуже подобається імпровізувати, але я не думаю, що це потрібно робити від початку”, – резюмував посол Естонії.
- Нагадаємо, Державний департамент США евакуйовує сім’ї дипломатів з України.
- Також через наростання загроз з боку Росії, представники міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняли рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх членів родини з Києва.
- Раніше в Офісі Президента відреагували на евакуацію родин дипломатів США з України.
- Окрім цього Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відреагував на рішення США щодо евакуації дипломатів з України заявивши, що країни Європи поки не мають таких намірів.
- Також стало відомо, що влада Австралії почала евакуацію членів сімей своїх дипломатів з Києва через загрозу вторгнення Росії в Україну.
- Своєю чергою, у МЗС Франції звернулись до своїх громадян з проханням відкласти заплановані поїздки до України “наскільки це можливо”.