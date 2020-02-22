Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українці, евакуйовані з Китаю, а також персонал, який обслуговував обсервацію в Нових Санжарах, будуть кожні три дні здавати аналізи на коронавірус.

Про це він сказав сьогодні під час брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“21 січня, як тільки китайська сторона надала відкритий код РНК, наші дві провідні інституції почали виробляти власні українські тести. Вони на сьогоднішній день готові. Ми кожні три дні будемо забирати всіх, хто тут є, як тих, хто знаходиться в приміщенні, так і тих, хто знаходиться в секторі забезпечення охорони та інших питань, вони раз у три дні будуть проходити в київській лабораторії дослідження”, – сказав Данилов.

За його словами, інформація про результати досліджень буде оприлюднюватися у міру їх проведення. Секретар РНБО також зазначив, що першу партію зразків уже зібрали і в найближчу годину відправлять до Києва.

Данілов додав, що переважна більшість хворих виліковуються там, де вони були зареєстровані. В Україні на сьогоднішній день немає жодного випадку захворювання на коронавірус.

“Від цього коронавірусу в світі не має такої кількості летальних випадків, як в Україні від грипу. На сьогоднішній день з початку року від грипу померло 12 осіб”, – зазначив він.

Секретар РНБО також розповів, що розглядали декілька місць, де мали проходити обсервацію евакуйовані.

“Врешті решт, визначили Нові Санжари для цього. Все, що відбувається в медичному центрі “Нові Санжари” відбувається під повним контролем і все, що відбувається в селищі не несе небезпеки для місцевих мешканців та будь-кого іншого”, – пояснив він.

Крім того, Данілов пояснив, що приїхав до Нових Санжар за проханням президента Володимира Зеленського.

“Президент попросив мене розібратися із ситуацією, визначити яка потрібна допомога та чого наразі не вистачає в обсервації”, – додав він.