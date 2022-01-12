Чемпіон WBC у надважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі звинуватив свого співвітчизника Ентоні Джошуа в тому, що той дозволив "маленькому і напханому стероїдами середньоваговику", українцеві Олександру Усику завоювати пояси WBA, IBF та WBO, і заявив, що має намір повернути всі титули до Великої Британії.

Відповідне відео боксер оприлюднив у Тwitter.

Британець назвав свого співвітчизника “некорисною бомжарою”, а українського чемпіона “маленьким та напханим стероїдами середньоваговиком” .

Крім того, Ф’юрі пообіцяв, що легко відбере пояси в Усика і поверне їх до Британії.

“Не можу повірити, що Джошуа всі пояси у надважкій вазі повернув Україні. І все це після тієї важкої роботи, яку мені довелося зробити, щоб повернути їх. Серйозної, але марної роботи. Ей Джей, ти – величезний та марний бомжара. До тебе підійшов маленький і напханий стероїдами середньоваговик, який забрав усі твої пояси. А для їхнього повернення потрібен справжній британський бомбардувальник із Ланкастера – такий, як я. Я піду, відберу у марної маленької людини пояси та поверну їх у Велику Британію”, – заявив Ф’юрі.

Команда Ф’юрі раніше заявляла про бажання провести бій проти Усика та закликала Джошуа відмовитися від реваншу з українцем.

Сам Ф’юрі повинен захистити титул у поєдинку проти Ділліана Вайта, проте з умовами цього бою не все зрозуміло через поточний судовий розгляд між WBC і Вайтом.