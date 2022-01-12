“Не можу повірити, що Джошуа всі пояси у надважкій вазі повернув Україні. І все це після тієї важкої роботи, яку мені довелося зробити, щоб повернути їх. Серйозної, але марної роботи. Ей Джей, ти – величезний та марний бомжара. До тебе підійшов маленький і напханий стероїдами середньоваговик, який забрав усі твої пояси. А для їхнього повернення потрібен справжній британський бомбардувальник із Ланкастера – такий, як я. Я піду, відберу у марної маленької людини пояси та поверну їх у Велику Британію”, – заявив Ф’юрі.
.@anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/6DesK8peGw
— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 11, 2022
Команда Ф’юрі раніше заявляла про бажання провести бій проти Усика та закликала Джошуа відмовитися від реваншу з українцем.
Сам Ф’юрі повинен захистити титул у поєдинку проти Ділліана Вайта, проте з умовами цього бою не все зрозуміло через поточний судовий розгляд між WBC і Вайтом.
- Нагадаємо, бій боксера Олександра Усика проти британця Ентоні Джошуа за чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі став головною спортивною подією року за версією журналу The Ring.
- Нагадаємо, британський боксер Ентоні Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.
- Нагадаємо, Верховна Рада підтримала запит до президента України Володимира Зеленського щодо нагородження боксера Олександра Усика державною нагородою після перемоги над Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО.
- Тоді ж Ентоні Джошуа прокоментував свою поразку в поєдинку з українцем Олександром Усиком словами “Буде реванш”.
- Пізніше Ентоні Джошуа офіційно оголосив про бій-реванш з Олександром Усиком і назвав дату.