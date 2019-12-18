В "Національному корпусі" розповіли, що хлопець, який вчора був помічений в сутичках з поліцією під стінами Верховної Ради, не "тітушка", а фермер.

Про це у Facebook написав прес-секретар “Національного корпусу” Роман Чернишов.

Він написав, що фермера звуть Іван Старостенко, який живе в Херсоні. У його сім’ї є 5 га землі.

“З 16 років він займається фермерством, вирощує пшеницю, кукурудзу і буряк. Ваня вчора приїхав під ВР захищати своє мале фермерство. Саме такі хлопці як Ваня розуміють, що буде, якщо ця “зелена рада” прийме свій закон і розпродасть по 210 000 га великим корпораціям”, – розповів Чернишов.

За його словами, фото того, як Ваня “рубався в прямому сенсі слова за свою землю”, облетіли весь Інтернет.

“Зрадофіли та фейсбучні коментатори записали Ваню в ” тітушки” та іншу дичину. Але Ваню це не зупинить. Ваня — фермер, і знає ціну своїй землі. А ще Ваня активіст “Національного корпусу”, – наголосив Роман Чернишов.

Нагадаємо, напередодні журналістка видання “Новое время” Ірина Ромалійская написала в Facebook, що в ЗМІ згадується, що Іван Старостенко бився в Херсонській міськраді і “спостерігав” за маршем феміністок.

Також за її словами, у фінансовому звіті Національного корпусу зазначено, що Іван Старостенко у 2018 році зробив три внески по майже 1000 гривень.

“Стало відомо ім’я людини, чиє фото рознеслося після того, як він вчора бився з поліцією. Іван Старостенко. У херсонських ЗМІ його називають главою Національного корпусу в Херсоні. У Нацкорпусі стверджують, що він — фермер. Ну, “фермер” – дуже розтяжне, звичайно, поняття. На ім’я “Старостенко Іван Сергійович” ніякої ФОП не зареєстровано. У фінансовому звіті Національного корпусу зазначено, що Іван Старостенко у 2018 році зробив три внески по майже 1000 гривень. Згадок в ЗМІ небагато: бився в Херсонській міськраді та “спостерігав” за маршем феміністок”, – написала вона.

Нагадаємо, що 17 грудня під стінами Верховної Ради, де проходили чотири акції протесту, відбулися сутички.