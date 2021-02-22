Фігурант справи "ПриватБанку" намагався втекти до Австрії після "зливу" інформації з Офісу генерального прокурора. Цей факт мають намір розслідувати окремо.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

Сьогодні, 22 лютого, правоохоронці затримали Володимира Яценка – фігуранта справи “ПриватБанку”, який хотів утекти з України.

“… дізналася про надзвичайно важливу новину — ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців “зливаються”, що стане темою, я впевнена, окремого розслідування цього разу”, – зазначила вона.

Венедіктова уточнила, що про підозри знало дуже вузьке коло людей.

“Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління “ПриватБанку”, в якийсь дивний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям, літак здійснив посадку в “Борисполі”. Фініта”, – додала Венедіктова.

Підозру Володимиру Яценку вранці 22 лютого підписала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Його підозрюють в розтраті майна в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.