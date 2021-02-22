Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.
Сьогодні, 22 лютого, правоохоронці затримали Володимира Яценка – фігуранта справи “ПриватБанку”, який хотів утекти з України.
“… дізналася про надзвичайно важливу новину — ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців “зливаються”, що стане темою, я впевнена, окремого розслідування цього разу”, – зазначила вона.
Венедіктова уточнила, що про підозри знало дуже вузьке коло людей.
“Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління “ПриватБанку”, в якийсь дивний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям, літак здійснив посадку в “Борисполі”. Фініта”, – додала Венедіктова.
Підозру Володимиру Яценку вранці 22 лютого підписала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Його підозрюють в розтраті майна в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.
- Раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що розгляд законопроєкту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати “ПриватБанк” його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься.
- Кабінет Міністрів України подав до Парламенту законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їх колишнім власникам.
- Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.