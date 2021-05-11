Джорджа Флойда (вбитого ексофіцером поліції Міннеаполісу), якого у 2004 році заарештували через наркотики, помилують посмертно.

“За” таке рішення проголосували законодавці в Техасі.

П’ятеро членів Суду комісарів округу Харріс одноголосно підтримали резолюцію щодо помилування Флойда. Однак останнє слово в цій справі залишається за губернатором штату, Грегом Ебботом.

“Я думаю, це феноменальна можливість виправити судову помилку в справі Джорджа”, – сказала Тера Браун, його двоюрідна сестра.

Йдеться про випадок в лютому 2004 року. Тоді поліціянт Джеральд Гойнс заарештував Флойда в Х’юстоні (штат Техас). Причина – Флойд продав кокаїн на 10 доларів. Під час розслідування Флойд визнав провину. Його засудили до 10 місяці тюремного ув’язнення.

Тепер на лаві підсудних опинився сам Гойнс. Йому пред’явили кілька звинувачень в результаті рейду в рамках боротьби з наркотиками, внаслідок якого було вбито двох людей. Прокурор повідомив, що офіцер збрехав, аби отримати ордер на обшук будинку, де було застрелено подружню пару.

Як відомо, минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Колишній поліцейський визнаний винним за трьома пунктами звинувачення: в убивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві та в убивстві третього ступеня, яким вважається брутальна неповага до людського життя, що з необережності призвела до смерті.

Тепер Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі.

Вирок повинні оголосити вже наступного місяця.