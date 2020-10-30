Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель стверджує, що він зустрічався з главою Конституційного суду (КСУ) Олександром Тупицьким після прийняття скандального рішення про декларування. Суддя каже, що такої зустрічі не було.

Про це він розповів на брифінгу.

Мендель в коментарі ЗМІ заявила, що Зеленський розмовляв з Тупицьким після прийняття рішення про скасування е-декларування.

“Всі важливі питання було обговорено і рішення, ініційовані президентом і підтримані РНБО і Кабінетом міністрів, приймалися з урахуванням переговорів з суддею Тупицьким”, – сказала Мендель.

Сам Тупицький запевняє, що зустріч планувалася, але не відбулася.

“Ні. Такої зустрічі не було … Ця зустріч планувалася, але чомусь не відбулася. А говорити є про що”, – сказав він.

Він зробив акцент на тому, що на цьому тижні у нього не було зустрічей із Зеленським. Також суддя сказав, що зустрічей, на яких би обговорювалися питання антикорупційного законодавства – не було.

Тупицький зазначив, що було б логічно запросити голову КСУ на зустріч, яка вчора ввечері відбулася з РНБО. Але запрошення або зустрічі не було.

Суддя сказав, що зустріч повинна була відбутися в четвер або п’ятницю, але її не було. Тупицький вважає, що вся справа не в “оточенні президента”.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду, який скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.