Таку заяву він зробив під час звіту Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ті події, які вчора відбувалися, на мою думку, вони є наслідком у тому числі інформаційної війни, яка триває щодо нашої країни і зсередини, і ззовні”, – наголосив прем’єр.
Гончарук висловив думку, що подібні провокації можуть тривати.
“Я припускаю, що провокації триватимуть. У нас вже сьогодні є інформація про те, що нібито громадянка Китаю, яка 5 днів тому прибула в Україну літаком, побула 4 дні в Києві і поїхала поїздом до Москви, на кордоні з РФ нібито була зупинена. І там нібито виявлений якийсь вірус, вони щось досліджують. Я думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розгойдувати, для того щоб створити паніку, зневірити населення, посіяти серед нас недовіру і розбрат”, – зазначив Гончарук.
Очільник Уряду запевнив, що “немає підстав для паніки” і “ситуація під контролем”
“Ми очікуємо, що можуть бути провокації, маніпуляції, але ми до цього готові”, – додав Гончарук.
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Евакуйовані з Ухані українці опублікували відео зсередини автобуса в момент атаки камінням
Раніше сьогодні російські ЗМІ, зокрема агентство “Інтерфакс”, оприлюднили повідомлення, що громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді “Київ – Москва”, зняли з маршруту в Брянську і направили в інфекційну лікарню.
Зазначалося, що інші пасажири вагона, в якому їхала китаянка з температурою 38 градусів, спрямовані на карантин у Брянську міську лікарню.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів з людьми, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, в обсервації.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.