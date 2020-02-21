Таку заяву він зробив під час звіту Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ті події, які вчора відбувалися, на мою думку, вони є наслідком у тому числі інформаційної війни, яка триває щодо нашої країни і зсередини, і ззовні”, – наголосив прем’єр.

Гончарук висловив думку, що подібні провокації можуть тривати.

“Я припускаю, що провокації триватимуть. У нас вже сьогодні є інформація про те, що нібито громадянка Китаю, яка 5 днів тому прибула в Україну літаком, побула 4 дні в Києві і поїхала поїздом до Москви, на кордоні з РФ нібито була зупинена. І там нібито виявлений якийсь вірус, вони щось досліджують. Я думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розгойдувати, для того щоб створити паніку, зневірити населення, посіяти серед нас недовіру і розбрат”, – зазначив Гончарук.

Очільник Уряду запевнив, що “немає підстав для паніки” і “ситуація під контролем”

“Ми очікуємо, що можуть бути провокації, маніпуляції, але ми до цього готові”, – додав Гончарук.

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Раніше сьогодні російські ЗМІ, зокрема агентство “Інтерфакс”, оприлюднили повідомлення, що громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді “Київ – Москва”, зняли з маршруту в Брянську і направили в інфекційну лікарню.

Зазначалося, що інші пасажири вагона, в якому їхала китаянка з температурою 38 градусів, спрямовані на карантин у Брянську міську лікарню.