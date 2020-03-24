Групи ризику та як захистити літніх людей від коронавірусу COVID-19

На сьогодні у світі зареєстровано майже 400 тисяч випадків COVID-19. Близько 4,3% хворих загинули. #Букви розібралися, у яких груп населення шанс захворіти та важко перенести хворобу є вищим, та як про них піклуватися.

Хто частіше хворіє на COVID-19

Літні люди

За інформацією Ради нацбезпеки та оборони України, рівень захворюваності громадян корелює з віком — чим старша людина, тим вище для неї ризик заразитися COVID-19.

За результатами аналізу та моделювання РНБО, в зоні найменшого ризику знаходяться особи віком від 10 до 39 років. Для них показник ймовірності захворювання становить 0,2%.

Для 40-49-річних показник захворюваності становить відповідно 0,3%; для 50-59-річних — 1,3%; для 60-69-річних — 3,4%, для 70-79-річних — 7,8%.

Як зазначили в МОЗ України, найвищий показник захворюваності — у громадян старше 80.

“В зоні найбільшого ризику знаходяться люди похилого віку у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%”, — йдеться в повідомленні.

Підлітки та діти

Своєю чергою, Всесвітня організація охорони здоров’я до групи ризику відносить не лишет літніх людей, а й підлітків та дітей.

Джерелом зараження для дітей найчастіше стають батьки або родичі, які хворіли або продовжують лікування від COVID-19.

Відомо, що у більшості заражених дітей були виявлені симптоми середньої тяжкості. У науковому журналі American Medical Association описують лише дев’ять випадків, коли неповнолітнім було необхідно інтенсивне лікування через серйозні ускладнення.

Для підлітків ймовірність заразитися коронавірусною інфекцією є в 2,7 рази вищою, ніж у дітей.

Хто складніше переносить COVID-19

Пацієнти з супутніми захворюваннями

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями мають високий ризик розвитку важких симптомів COVID-19.

Рівень смертності від COVID-19 у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом, гіпертонією, хронічними респіраторними захворюваннями або раком вище, ніж у інших.

Курці

Куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус, який викликає COVID-19 вражає перш за все дихальну систему та часто викликає легке та важке ураження дихальних шляхів.

Втім, COVID-19 є недавно виявленим захворюванням, тому безпосередній зв’язок між курінням і хворобою ще не доведений.

Але очевидним є взаємозв’язок між COVID-19 та здоров’ям серцево-судинної системи, а куріння є основною причиною серцево-судинних захворювань у всьому світі. Слабку серцево-судинну систему мають хворі COVID-19 з курінням в анамнезі. Це може зробити пацієнтів-курців сприйнятливими до тяжких симптомів, а отже збільшити ймовірність смерті.

Онкохворі люди

Китайські дослідники заявили, що в онкологічних клініках розвинених країн не просто великий шанс заразитися коронавірусом COVID-19. а він може стати для них смертельно небезпечним.

Ризик підвищується через злоякісні новоутворення та терапію, яку проходять пацієнти під час боротьби з онкологією. На думку фахівців, якщо перенести планову терапію або навіть операцію на більш пізній термін, це убезпечить пацієнта від високої ймовірності заразитися коронавірусом, а також посилить заходи особистого захисту.

У зв’язку з цим медики наполягають на тому, що онкохворим, інфікованим коронавірусом, необхідний особливий догляд і спостереження з боку медперсоналу.