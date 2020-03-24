21:47 Wizz Air припиняє польоти в «Жуляни» до 14 квітня
Ексклюзив
21:13 Висоцький: Зеленський — перший президент, який запросив олігархів в ліжко
20:53 Тачскрін Tesla був уразливим для DoS-атак
20:37 Індія вводить тотальний карантин на 21 день
20:25 Групи ризику та як захистити літніх людей від коронавірусу COVID-19
19:54 У Китаї вирішили послабити карантин у провінції, з якої почалася пандемія COVID-19
19:45 У Києві закриють кіоски з кавою і шаурмою
19:18 Зеленський затвердив Генпрокурора Венедіктову у складі РНБО
19:03 Ryanair зупиняє рейси до червня
18:58 В Іспанії коронавірусом заразилися 5,4 тис. медиків
18:57 Майже половина українців виступили за жорсткіші заходи карантину, — опитування
18:48 Головний санітарний лікар показав українцям, як правильно застосовувати антисептик
18:45 Кабмін вніс у Раду законопроєкт про неповернення «ПриватБанку» колишнім власникам
18:28 Поширення коронавірусу в Україні бентежить майже 90 % населення
18:24 Генсек ООН закликав припинити війни через коронавірус
18:18 В Україні при недотриманні карантину коронавірусом можуть заразитися мільйони, – МОЗ
17:53 ЗСУ загрожує критична ситуація з нестачею їжі, — Магера
17:52 Епідемія COVID-19: авіакомпанії ФРН допоможуть евакуювати українців з віддалених країн світу
17:51 Google може повністю пропустити випуск Chrome версії 82
17:35 Зеленський попросив Китай про допомогу у боротьбі з коронавірусом
17:35 В Італії виписали з лікарні «пацієнта №1»
17:26 У Саудівській Аравії — перша смерть від коронавірусу
17:16 У результаті карантину через COVID-19 в Україні знизилася захворюваність на грип, – МОЗ
17:13 США можуть стати наступним епіцентром поширення COVID-19, – ВООЗ
17:10 Російські найманці закрили в'їзд на тимчасово окуповану частину Донбасу
16:56 Польща обмежує пересування через епідемію COVID-19
16:37 Мін’юст пояснив, як оплачуватимуться лікарняні під час карантину
16:28 Терористи на Донбасі приховують випадки COVID-19
16:03 В окупованому Криму зареєстровано 6 випадків COVID-19
16:00 Російські силовики погрожують вбивством політв’язню Шумкову, – Денісова
15:49 Ціни на гречку та овочі зросли на 50%
15:39 COVID-19: Фонд Порошенка передав львівському госпіталю медичне обладнання
15:33 Кличко розповів, за яких умов Київ закриють на в'їзд та виїзд

Групи ризику та як захистити літніх людей від коронавірусу COVID-19

На сьогодні у світі зареєстровано майже 400 тисяч випадків COVID-19. Близько 4,3% хворих загинули. #Букви розібралися, у яких груп населення шанс захворіти та важко перенести хворобу є вищим, та як про них піклуватися.

Вівторок, 24 березня 2020, 20:25

Хто частіше хворіє на COVID-19

Літні люди

За інформацією Ради нацбезпеки та оборони України, рівень захворюваності громадян корелює з віком — чим старша людина, тим вище для неї ризик заразитися COVID-19.

За результатами аналізу та моделювання РНБО, в зоні найменшого ризику знаходяться особи віком від 10 до 39 років. Для них показник ймовірності захворювання становить 0,2%.

Для 40-49-річних показник захворюваності становить відповідно 0,3%; для 50-59-річних — 1,3%; для 60-69-річних — 3,4%, для 70-79-річних — 7,8%.

Як зазначили в МОЗ України, найвищий показник захворюваності — у громадян старше 80.

“В зоні найбільшого ризику знаходяться люди похилого віку у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%”, — йдеться в повідомленні.

Підлітки та діти

Своєю чергою,  Всесвітня організація охорони здоров’я до групи ризику відносить не  лишет літніх людей, а й підлітків та дітей.

Джерелом зараження для дітей найчастіше стають батьки або родичі, які хворіли або продовжують лікування від COVID-19.

Відомо, що у більшості заражених дітей були виявлені симптоми середньої тяжкості. У науковому журналі American Medical Association описують лише дев’ять випадків, коли неповнолітнім було необхідно інтенсивне лікування через серйозні ускладнення.

Для підлітків ймовірність заразитися коронавірусною інфекцією є в 2,7 рази вищою, ніж у дітей.

Хто складніше переносить COVID-19

Пацієнти з супутніми захворюваннями

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями  мають високий ризик розвитку важких симптомів COVID-19.

Рівень смертності від COVID-19 у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом, гіпертонією, хронічними респіраторними захворюваннями або раком вище, ніж у інших.

Курці

Куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус, який викликає COVID-19 вражає перш за все дихальну систему та часто викликає легке та важке ураження дихальних шляхів.

Втім, COVID-19 є недавно виявленим захворюванням, тому безпосередній зв’язок між курінням і хворобою ще не доведений.

Але очевидним є взаємозв’язок між COVID-19 та здоров’ям серцево-судинної системи, а куріння є основною причиною серцево-судинних захворювань у всьому світі. Слабку серцево-судинну систему мають хворі COVID-19 з курінням в анамнезі. Це може зробити пацієнтів-курців сприйнятливими до тяжких симптомів, а отже збільшити ймовірність смерті.

Онкохворі люди

Китайські дослідники заявили, що  в онкологічних клініках розвинених країн не просто  великий  шанс заразитися коронавірусом COVID-19. а  він може стати для них смертельно небезпечним.

Ризик підвищується через злоякісні новоутворення та терапію, яку проходять пацієнти під час боротьби з онкологією. На думку фахівців, якщо перенести планову терапію або навіть операцію на більш пізній термін, це убезпечить пацієнта від високої ймовірності заразитися коронавірусом, а також посилить заходи особистого захисту.

У зв’язку з цим медики наполягають на тому, що онкохворим, інфікованим коронавірусом, необхідний особливий догляд і спостереження з боку медперсоналу.

Як захистити літніх людей

Згідно з доповіддю Центру по контролю та профілактиці  захворювань США (CDC), люди старшого віку вмирають через COVID-19 частіше, ніж інші пацієнти.

В Італії, наприклад, середній вік померлих від вірусу в Італії становить 79,5 років.

По всьому світу 14,8% всіх смертельних випадків від COVID-19 припадає на пацієнтів старше 85 років та  лише  0,2% тих, кому менше 40.

Оскільки старше покоління людей є найбільш вразливим не  лише  до інфікування коронавірусом COVID-19, але й до розвитку важких симптомів захворювання та летального результату хвороби, за цими людьми в період пандемії потрібен особливий догляд.

Раніше МОЗ України закликало українців обмежити пересування літніх родичів всередині країни й за кордон, а також простежити, щоб вони залишалися вдома.

“Ще раз підкреслюю, що люди похилого віку перебувають у  групі ризику. І сьогодні ми просимо всіх вас поспілкуватися зі своїми батьками, бабусями, дідусями, по максимуму обмежити їх пересування. Заборонити, на сто відсотків, подорожі за межі країни і по максимуму обмежити пересування на території країни”, — зазначив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У зв’язку з ситуацією, яка склалася, МОЗ закликало громадян розповісти літнім людям про ті ризики, які несе COVID-19, і правилах, які допоможуть уникнути зараження. Йдеться про рекомендації частіше мити руки, не залишати будинок без гострої необхідності, на вулиці тримати дистанцію від інших людей не менше 1,5 метрів і інших.

Також МОЗ рекомендує простежити за тим, щоб у них вдома були продукти, ліки і засоби першої необхідності. Адже в разі, якщо вони будуть забезпечені всім необхідним, у них не буде потреби виходити з дому під час карантину.

Теги: COVID19, группы риска, коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!