Групи ризику та як захистити літніх людей від коронавірусу COVID-19

Хто частіше хворіє на COVID-19
Літні люди
За інформацією Ради нацбезпеки та оборони України, рівень захворюваності громадян корелює з віком — чим старша людина, тим вище для неї ризик заразитися COVID-19.
За результатами аналізу та моделювання РНБО, в зоні найменшого ризику знаходяться особи віком від 10 до 39 років. Для них показник ймовірності захворювання становить 0,2%.
Для 40-49-річних показник захворюваності становить відповідно 0,3%; для 50-59-річних — 1,3%; для 60-69-річних — 3,4%, для 70-79-річних — 7,8%.
Як зазначили в МОЗ України, найвищий показник захворюваності — у громадян старше 80.
“В зоні найбільшого ризику знаходяться люди похилого віку у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%”, — йдеться в повідомленні.
Підлітки та діти
Своєю чергою, Всесвітня організація охорони здоров’я до групи ризику відносить не лишет літніх людей, а й підлітків та дітей.
Джерелом зараження для дітей найчастіше стають батьки або родичі, які хворіли або продовжують лікування від COVID-19.
Відомо, що у більшості заражених дітей були виявлені симптоми середньої тяжкості. У науковому журналі American Medical Association описують лише дев’ять випадків, коли неповнолітнім було необхідно інтенсивне лікування через серйозні ускладнення.
Для підлітків ймовірність заразитися коронавірусною інфекцією є в 2,7 рази вищою, ніж у дітей.
Хто складніше переносить COVID-19
Пацієнти з супутніми захворюваннями
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями мають високий ризик розвитку важких симптомів COVID-19.
Рівень смертності від COVID-19 у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом, гіпертонією, хронічними респіраторними захворюваннями або раком вище, ніж у інших.
Курці
Куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус, який викликає COVID-19 вражає перш за все дихальну систему та часто викликає легке та важке ураження дихальних шляхів.
Втім, COVID-19 є недавно виявленим захворюванням, тому безпосередній зв’язок між курінням і хворобою ще не доведений.
Але очевидним є взаємозв’язок між COVID-19 та здоров’ям серцево-судинної системи, а куріння є основною причиною серцево-судинних захворювань у всьому світі. Слабку серцево-судинну систему мають хворі COVID-19 з курінням в анамнезі. Це може зробити пацієнтів-курців сприйнятливими до тяжких симптомів, а отже збільшити ймовірність смерті.
Онкохворі люди
Китайські дослідники заявили, що в онкологічних клініках розвинених країн не просто великий шанс заразитися коронавірусом COVID-19. а він може стати для них смертельно небезпечним.
Ризик підвищується через злоякісні новоутворення та терапію, яку проходять пацієнти під час боротьби з онкологією. На думку фахівців, якщо перенести планову терапію або навіть операцію на більш пізній термін, це убезпечить пацієнта від високої ймовірності заразитися коронавірусом, а також посилить заходи особистого захисту.
У зв’язку з цим медики наполягають на тому, що онкохворим, інфікованим коронавірусом, необхідний особливий догляд і спостереження з боку медперсоналу.
Як захистити літніх людей
Згідно з доповіддю Центру по контролю та профілактиці захворювань США (CDC), люди старшого віку вмирають через COVID-19 частіше, ніж інші пацієнти.
В Італії, наприклад, середній вік померлих від вірусу в Італії становить 79,5 років.
По всьому світу 14,8% всіх смертельних випадків від COVID-19 припадає на пацієнтів старше 85 років та лише 0,2% тих, кому менше 40.
Оскільки старше покоління людей є найбільш вразливим не лише до інфікування коронавірусом COVID-19, але й до розвитку важких симптомів захворювання та летального результату хвороби, за цими людьми в період пандемії потрібен особливий догляд.
Раніше МОЗ України закликало українців обмежити пересування літніх родичів всередині країни й за кордон, а також простежити, щоб вони залишалися вдома.
“Ще раз підкреслюю, що люди похилого віку перебувають у групі ризику. І сьогодні ми просимо всіх вас поспілкуватися зі своїми батьками, бабусями, дідусями, по максимуму обмежити їх пересування. Заборонити, на сто відсотків, подорожі за межі країни і по максимуму обмежити пересування на території країни”, — зазначив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
У зв’язку з ситуацією, яка склалася, МОЗ закликало громадян розповісти літнім людям про ті ризики, які несе COVID-19, і правилах, які допоможуть уникнути зараження. Йдеться про рекомендації частіше мити руки, не залишати будинок без гострої необхідності, на вулиці тримати дистанцію від інших людей не менше 1,5 метрів і інших.
Також МОЗ рекомендує простежити за тим, щоб у них вдома були продукти, ліки і засоби першої необхідності. Адже в разі, якщо вони будуть забезпечені всім необхідним, у них не буде потреби виходити з дому під час карантину.