Про це йде мова в науковому матеріалі The Lancet Oncology.

У повідомленні сказано, що ризик підвищується через злоякісні новоутворення й терапію, яку проходять пацієнти при боротьбі з онкологією. На думку фахівців, якщо перенести планову терапію або навіть операцію на більш пізній термін, це убезпечить пацієнта від високої ймовірності заразитися коронавірусом, а також посилить заходи особистого захисту.

У зв’язку з цим медики наполягають на тому, що онкохворим, інфікованим коронавірусом, необхідний особливий догляд і спостереження з боку медперсоналу.

Також медики нагадали про те, що найбільш уразливим до коронавірусу залишається старше покоління людей. Чим старша людина – тим вища ймовірність того, що зараження закінчиться смертю.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.