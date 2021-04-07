З суботи, 10 квітня, у Харкові посилять карантинні обмеження. Регіон наблизився до показників "червоної" зони.

Про це повідомив виконувач обов’язків мера Харкова Ігор Терехов.

“У Києві та низці областей країни — жорсткий локдаун з обмеженнями роботи транспорту, закриттям дитячих садків, середніх і вищих навчальних закладів та фактичною забороною на роботу малого і середнього бізнесу. Харківська область впритул підійшла до “червоної” зони. І всі ці обмеження можуть бути введені в нашому місті рішенням Кабінету Міністрів. Хочу вберегти від цього харків’ян”, — написав Терехов, зазначивши, що з 10 квітня буде посилено карантинні обмеження.

Зауважимо, наразі Харківська область віднесена урядовою комісією з ТЕБ і НС до “помаранчевої” карантинної зони (перелік обмежень в різних зона можна подивитися тут).

Однак за даними Міністерства охорони здоров’я на 7 квітня, показники виявлення нових випадків інфікування, рівень госпіталізацій та захворюваність на ГРВІ та грип в регіоні зависокі, що може стати причиною для віднесення області до “червоної” зони урядовою комісією.

За словами Терехова, з 10 квітня буде введено такі обмеження:

ресторани, бари й кафе, непродовольчі магазини, салони краси, спортивні установи й заклади культурної сфери міста, включаючи кінотеатри, працюватимуть, але лише до 20-ї;

на продовольчих і непродовольчих ринках буде посилено контроль за дотриманням масочного режиму і соціальної дистанції.

Громадський транспорт продовжить працювати, але з карантинними обмеженнями.

Так само працюватимуть дитсадки та початкова школа (1-4 класи). Утім, старші школярі вчитимуться дистанційно.

Зауважимо, у Харкові за останню добу виявили 697 нових випадків захворювання на коронавірус. Активних випадків у місті — понад 21 тисяча.

Карантин в Україні

З 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.

Максим Степанов згодом повідомив, що зараз нема потреби запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікували чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчих тижнів. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.