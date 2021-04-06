Кількість ліжок із киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, в Україні досягла максимуму. Збільшувати далі "просто нікуди".

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов

Він поінформував, що станом на сьогодні в лікарнях перебувають понад 47 тисяч хворих на коронавірус.

“Ми збільшили кількість ліжок і потужності нашої медичної системи до просто неймовірних цифр. У нас кількість ліжок із киснем складає понад 67 тисяч. Це вже ми дійшли до певної межі – і збільшувати далі просто немає куди, бо інші хвороби не робили канікул, і їх треба також лікувати“, – наголосив Степанов.

Міністр також розповів, що тижнева динаміка епідемії COVID-19 в Україні погіршилася: кількість нових і летальних випадків зросла.

“Статистика за минулий тиждень достатньо сумна. У динаміці, якщо проаналізувати, наприклад, кількість смертельних випадків, то за минулий тиждень ця цифра склала 2455, що на 400 смертельних випадків більше, ніж позаминулого тижня. Також у нас зросла загальна кількість захворілих за тиждень і склала 103 497 повідомлень щодо захворюваності на COVID-19 за тиждень”, – зазначив Степанов.

За його словами, загальна заповненість ліжок із киснем по країні “складає біля 58%, і вона продовжує зростати”.

“Якщо подивитися, де найбільш напружена ситуація, то це столиця Київ, це Хмельницька область, це Миколаївська область, це Житомирська область. Це ті регіони, де найбільша кількість заповнених ліжок із киснем. Усі вони перебувають на червоному рівні епідеміологічної небезпеки, тому що епідситуація достатньо складна, на межі критичності”, – заявив очільник МОЗ.

Водночас, за його словами, ситуація з коронавірусом покращується у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. За умови збереження позитивної тенденції скоро ці області зможуть вийти з “червоної” зони.

Наприклад, станом на 1 березня в Івано-Франківській області було заповнено 82% ліжок з киснем, а зараз – 37%.

“Ми плануємо, що найближчими днями за повної стабілізації ці області почнуть виходити з “червоного” рівня”, – зазначив Степанов.

(На відео – з 1:50)