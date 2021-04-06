Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов
Він поінформував, що станом на сьогодні в лікарнях перебувають понад 47 тисяч хворих на коронавірус.
“Ми збільшили кількість ліжок і потужності нашої медичної системи до просто неймовірних цифр. У нас кількість ліжок із киснем складає понад 67 тисяч. Це вже ми дійшли до певної межі – і збільшувати далі просто немає куди, бо інші хвороби не робили канікул, і їх треба також лікувати“, – наголосив Степанов.
Міністр також розповів, що тижнева динаміка епідемії COVID-19 в Україні погіршилася: кількість нових і летальних випадків зросла.
“Статистика за минулий тиждень достатньо сумна. У динаміці, якщо проаналізувати, наприклад, кількість смертельних випадків, то за минулий тиждень ця цифра склала 2455, що на 400 смертельних випадків більше, ніж позаминулого тижня. Також у нас зросла загальна кількість захворілих за тиждень і склала 103 497 повідомлень щодо захворюваності на COVID-19 за тиждень”, – зазначив Степанов.
За його словами, загальна заповненість ліжок із киснем по країні “складає біля 58%, і вона продовжує зростати”.
“Якщо подивитися, де найбільш напружена ситуація, то це столиця Київ, це Хмельницька область, це Миколаївська область, це Житомирська область. Це ті регіони, де найбільша кількість заповнених ліжок із киснем. Усі вони перебувають на червоному рівні епідеміологічної небезпеки, тому що епідситуація достатньо складна, на межі критичності”, – заявив очільник МОЗ.
Водночас, за його словами, ситуація з коронавірусом покращується у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. За умови збереження позитивної тенденції скоро ці області зможуть вийти з “червоної” зони.
Наприклад, станом на 1 березня в Івано-Франківській області було заповнено 82% ліжок з киснем, а зараз – 37%.
“Ми плануємо, що найближчими днями за повної стабілізації ці області почнуть виходити з “червоного” рівня”, – зазначив Степанов.
(На відео – з 1:50)
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Максим Степанов згодом повідомив, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікують чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчих тижнів. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.
- У Києві із понеділка, 5 квітня, суттєво посилено карантин: зачинилися школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускають за спецперепустками.