Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.
За його словами, в ЄС наразі триває інтенсивна робота над великими економічними та фінансовими санкціями у разі нової військової агресії РФ.
“Безсумнівно, ми розробили план дій. Буде дуже чітка, недвозначна і швидка відповідь”, – зауважив міністр.
Окрім цього, глава МЗС Австрії зазначив, що не виключає можливість відключення Російської Федерації від SWIFT.
При цьому, він переконаний, що газопровід “Північний потік-2” не повинен піддаватися санкціям.
В агентстві наголошують, що Австрія традиційно прагне до хороших відносин з Росією, зокрема й через енергетику. Австрійська нафтогазова компанія OMV є одним із інвесторів “Північного потоку-2”.
“У Європі певною мірою залежні від енергоносіїв з РФ. Цю ситуацію не зможемо змінити це за одну ніч, нам знадобиться тепло та електрика”, – наголосив Шалленберг.
- Нагадаємо, ще у грудні 2021 року Александр Шалленберг вніс пропозицію про введення “Північного потоку-2” в експлуатацію, попри напругу з Росією.
- При цьому, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб уряд у Берліні зупинив “Північний потік-2″.
- Окрім цього, в Адміністрації президента США Джо Байдена підготувала 18 сценаріїв дій на випадок ескалації агресії Російської Федерації.
- Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки.
- Також голова міжнародного комітету палати представників Конгресу США, демократ Грегорі Мікс вніс на розгляд конгресменів проєкт пакету санкцій проти Росії. Цей законопроект стане доповненням до “Акту про захист суверенітету України від 2022 року”.
- Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке вторгнення в Україну буде катастрофою для всього світу.