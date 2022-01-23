Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що у разі ескалації військової агресії проти України на Росію очікують потужні економічні санкції Євросоюзу. Проте, обмеження газопроводу "Північний потік-2" наразі не розглядають.

Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.

За його словами, в ЄС наразі триває інтенсивна робота над великими економічними та фінансовими санкціями у разі нової військової агресії РФ.

“Безсумнівно, ми розробили план дій. Буде дуже чітка, недвозначна і швидка відповідь”, – зауважив міністр.

Окрім цього, глава МЗС Австрії зазначив, що не виключає можливість відключення Російської Федерації від SWIFT.

При цьому, він переконаний, що газопровід “Північний потік-2” не повинен піддаватися санкціям.

В агентстві наголошують, що Австрія традиційно прагне до хороших відносин з Росією, зокрема й через енергетику. Австрійська нафтогазова компанія OMV є одним із інвесторів “Північного потоку-2”.