Про це Буданов заявив у коментарі Bihus.info.
“Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки у моїй квартирі робиться ремонт. Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував на певний період пожити у нього”, – сказав він.
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Глава ГУР також зазначив, що знає Гогілашвілі близько 2,5 років. За його словами, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського.
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Розслідувач Денис Бігус стверджує, що будинком володіє Діана Стрелковська – дружина В’ячеслава Стрелковського, якого “ЗМІ називають організатором конвертцентрів”.
Буданов сказав, що йому відомо і про власника будинку.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
- Нагадаємо, на блок-посту при в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи.
- Згодом Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.
- #Букви зібрали досьє на Гогілашвілі та надіслали запит до МВС стосовно певних суперечливих деталей його біографії.
- 12 грудня президент Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі.