Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов тимчасово проживає в будинку з ексзаступником голови МВС Олександром Гогілашвілі, поки у його власному будинку триває ремонт.

Про це Буданов заявив у коментарі Bihus.info.

“Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки у моїй квартирі робиться ремонт. Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував на певний період пожити у нього”, – сказав він.

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Глава ГУР також зазначив, що знає Гогілашвілі близько 2,5 років. За його словами, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі – Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського.

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Розслідувач Денис Бігус стверджує, що будинком володіє Діана Стрелковська – дружина В’ячеслава Стрелковського, якого “ЗМІ називають організатором конвертцентрів”.

Буданов сказав, що йому відомо і про власника будинку.