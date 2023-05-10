Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України. До списку включили 5 нових позицій.

Про це інформує пресслужба МКІП.

Відтак, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали приготування української традиційної страви “Голубці”.

“Страва побутує на всій території сучасної України та інших країн, зокрема на території Кіровоградської області: селище Голованівськ, села Вербове, Грузьке, Ясне, Ємилівка, Журавлинка, Цвіткове, Клинове, Красногірка, Манжурка, Межирічка, Краснопілля, Молдовка, Матвіївка, Недеждівка, Наливайка, Роздол, Розкішне, Костянтинівка, Маринопіль, Мар’янівка, Новосілка, Свірневе, Зелена Балка, Новоголованівськ, Олексіївка, Троянка, Шепилове, Олександрівка, Ковалівка Голованівського району”, – зазначають у відомстві.

Крім того, до переліку додано такі елементи:

традиції рогозоплетіння, що побутує у селах Щітки та Писарівка Вінницької області;

традиція наряджання могильних хрестів на Рівненському Поліссі;

культура традиційного вівчарства Бессарабії та знання, пов’язані з ним;

традиція повіншування Василів у селі Липівка в Івано-Франківській області.

Як повідомляли #Букви, 1 липня українську національну страву – борщ – внесено до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Варто відзначити, що у кулінарній книзі за всесвітом “Відьмак” представлені рецепти страв із фентезійного світу, котрі одначе, можна приготувати насправді. Зокрема у переліку борщ з вишнями, яким вже кілька років пригощають туристів на Вінниччині.

До того ж на стримінговій платформі Netflix можна переглянути український документальний фільм 2020 року “Борщ. Секретний інгредієнт” за участі українського кухаря Євгена Клопотенка.

Нагадаємо, що Erste Foundation спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України презентували серію аналітичних лабораторій на теми: культурна спадщина, креативні індустрії, європейська інтеграція, інформаційна політика, цифрова трансформація культури тощо.